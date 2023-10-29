أشبيلية يفشل في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي ويتعادل مع قادش في الدوري الإسباني

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

فشل فريق أشبيلية في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري الإسباني، وتعادل مع مضيفه قادش 2/2 السبت في الجولة الحادية عشرة من المسابقة.

وتقدم قادش بهدفين نظيفين أحرزهما كريستوفر راموس وداروين ماتشيس في الدقيقتين الثامنة و28، قبل أن يتمكن أشبيلية من تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 37 عن طريق لوكاس أوكامبوس، لينتهي الشوط الأول بتقدم قادش 2 / 1.

وفي الشوط الثاني، تمكن فريق أشبيلية من تسجيل هدف التعادل عن طريق إيفان راكيتيتش في الدقيقة 60.

ورفع أشبيلية، الذي لديه مباراة مؤجلة رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثالث عشر، بفارق الأهداف أمام قادش صاحب المركز الرابع عشر.

وبهذا التعادل، فشل أشبيلية في تحقيق أي انتصار في الدوري في آخر أربع مباريات، حيث خسر أمام برشلونة وتعادل مع رايو فايكانو وريال مدريد.

وبات هذا التعادل هو الرابع لأشبيلية في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراتين والخسارة في أربع مباريات.

في المقابل، أصبح هذا التعادل هو الرابع لقادش مقابل الفوز في مباراتين والخسارة في خمس.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز