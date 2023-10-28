ريال مدريد يصبح أول فريق يسجل 1800 انتصار بالدوري الإسباني

المصدر: وكالات

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أصبح ريال مدريد أول فريق يسجل 1800 انتصار في الدوري الإسباني لكرة القدم، عبر مواجهة كلاسيكو الدوري الإسباني التي حسمها النادي الملكي على ملعب برشلونة 2 /1 اليوم السبت .

وخاض ريال مدريد 3001 مباراة في الدوري الإسباني حقق خلالها 1800 انتصار.

وجاء أول انتصار للنادي الملكي في الدوري الإسباني يوم العاشر من فبراير 1929 في المباراة الافتتاحية للموسم أمام فريق أوروبا ، حيث فاز حينها ريال مدريد 5 /صفر.

وحقق ريال مدريد فوزه رقم 500 في الدوري الإسباني في 27 ديسمبر 1964 على حساب إشبيلية 4 /صفر ثم حقق فوزه رقم 1000 في الثاني من سبتمبر 1990 على حساب كاستييون 1 /صفر وفوزه رقم 1500 في 31 مارس 2012 على حساب أوساسونا 5 /1 .

وخلال مسيرته الاستثنائية سجل ريال مدريد 1146 انتصارا على ملعبه في الدوري الإسباني مقابل 654 انتصارا خارج ملعبه، وسجل 6419 هدفا.

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