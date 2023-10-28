ثلاثية نيكتياه تقود أرسنال لاكتساح شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

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اكتسح أرسنال ضيفه شيفيلد يونايتد 5 / صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويدين أرسنال بالفضل في الفوز لمهاجم إدوارد نيكتياه الذي سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 28 و50 و58، فيما أضاف فابيو فييرا الهدف الرابع من ضربة جزاء في الدقيقة 88.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل تاكييرو تومياسو الهدف الخامس لأرسنال.

ورفع أرسنال رصيده إلى 24 نقطة ليحتل المركز الثاني بفارق نقطتين خلف توتنهام المتصدر، فيما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند نقطة واحدة فقط في المركز العشرين والأخير.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز بورنموث على بيرنلي 2 /1.

وتقدم تشارلي تايلور لبيرنلي في الدقيقة 11، قبل أن يدرك أنطوان سيمنيو التعادل لبورنموث في الدقيقة 22.

وفي الدقيقة 76 سجل فيليب بيلينج الهدف الثاني لبورنموث.

ورفع بورنموث رصيده إلى ست نقاط في المركز السابع عشر، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند أربع نقاط في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

وبدأ اللقاء باستحواذ من جانب أرسنال، حيث تبادل لاعبوه الكرة فيما بينهم، فيما التزم شيفيلد يونايتد بالأداء الدفاعي الحذر وتراجع إلى منطقة جزاءه.

ورغم سيطرة أرسنال واستحواذه على الكرة، إلا أنه لم ينجح في صناعة فرص حقيقية خلال الشوط الأول.

ورغم ذلك، نجح أرسنال في تسجيل الهدف الأول عن طريق إدوارد نيكتياه في الدقيقة 28، حيث تلقى كرة عرضية من زميله ديكلان رايس، ليتسلم الكرة ويسددها في الشباك.

وبعد الهدف استمر أرسنال في السيطرة وسدد جابرييل مارتينلي كرة قوية لكن حارس شيفيلد أمسك بالكرة في الدقيقة 40.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم أرسنال 1 / صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل أرسنال سيطرته على مجريات المباراة، وبعد خمس دقائق من انطلاق الشوط، نجح في تسجيل الهدف الثاني عن طريق نيكتياه مجددا.

واستغل نيكتياه الارتباك الدفاعي في صفوف شيفيلد، ليتسلم عرضية من ضربة ركنية داخل منطقة الجزاء، ويسددها بنجاح في الشباك.

ولم يكتف نيكتياه بذلك، وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 58، بعدما تسلم كرة خارج منطقة الجزاء، ليسددها قوية في شباك شيفيلد.

واستسلم فريق شيفيلد يونايتد تماما للضغط الهجومي من جانب أرسنال، وتسبب ذلك الضغط في ارتباك الأخطاء داخل منطقة الجزاء، ليحتسب الحكم ضربة جزاء لأرسنال ترجمها فابيو فييرا بنجاح في الشباك مسجلا الهدف الرابع في الدقيقة 88.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل تاكييرو تومياسو الهدف الخامس لأرسنال، الذي استفاد من عرضية زميله فابيو فييرا، ليسدد كرة في الشباك مسجلا الهدف الخامس.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني والمباراة أي جديد، ليطلق الحكم صافرة النهاية بفوز أرسنال 5 / صفر.

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