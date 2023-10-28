"كلاسيكو الأرض" يبتسم للملكي..ريال مدريد يلحق ببرشونة الهزيمة الأولى في الدوري الإسباني

المصدر: البيان

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ألحق فريق ريال مدريد الهزيمة الأولى بغريمه التقليدي برشلونة بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الـ11 من المسابقة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد "لويس كومبانيس" الأولمبي في برشلونة.

بادر برشلونة بالتسجيل مبكراً في الدقيقة السادسة عن طريق إلكاي جوندوجان، بينما سجل لريال مدريد جود بيلينجهام، في الدقيقتين "68 و 90".

وبالنتيجة رفع رسال مدريد رصيده إلى 28 نقطة، بينما بقي في رصيد برشلونة 24 نقطة.

ودخل برشلونة المباراة بتشكيلة مكون من: تير شتيغن، مارتينيز، رونالد أراوخو، أندرياس كريستنسن، أليخاندرو بالدي، فيرمن لوبيز، إيلكاي غوندوغان، غافي، جواو كانسيلو، فيران توريس، جواو فيليكس.

بينما دخل ريال مدريد المباراة بتشكيلة مكون من: كيبا أريزابالاغا، داني كارفاخال، أنطونيو روديغر، دافيد ألابا، فيرلاند ميندي، أوريلين تشواميني، توني كروس، فيديريكو فالفيردي، جود بيلينغهام، فينيسيوس جونيور، رودريغو غوس.

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