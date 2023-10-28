بايرن ميونخ يحتفل بعودة نوير بتسجيل 8 أهداف في شباك دارمشتات بالدوري الألماني

المصدر: وكالات

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انتزع بايرن ميونخ صدارة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، وذلك عقب فوزه الكاسح على ضيفه دارمشتات 8 / صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من المسابقة.

وشهدت المباراة عودة مانويل نوير قائد الفريق وحارس مرماه، والذي عاد للعب مجددا بعد غياب طويل، حيث تعود آخر مشاركة له حينما لعب مع المنتخب الألماني في مواجهة كوستاريكا في ختام دور المجموعات بكأس العالم في قطر العام الماضي بشهر ديسمبر الماضي، قبل أن يتعرض لإصابة أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 23 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة عن باير ليفركوزن الذي يلعب غدا مع فرايبورج ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وبعد شوط أول انتهى بالتعادل السلبي، تقدم بايرن في الدقيقة 51 عن طريق هاري كين، قبل أن يضيف ليروي ساني وجمالا موسيالا الهدفين الثاني والثال في الدقيقتين 56 و60.

وفي الدقيقة 64 سجل ساني الهدف الرابع والثاني له، وعاد كين للتسجيل مجددا في الدقيقة 69، فيما أضاف توماس مولر الهدف السادس في الدقيقة 71.

وسجل موسيالا الهدف السابع في الدقيقة 76، قبل أن يكمل هاري كين ثلاثيته في الدقيقة 88.

وضمن منافسات الجولة ذاتها، حقق هوفنهايم فوزا مثيرا على أرض شتوتجارت بنتيجة 3 /2.

وتقدم هوفنهايم في الدقيقة الرابعة عن طريق جريشا برومل، قبل أن يضيف فوتر فيجورست الهدف الثاني في الدقيقة 21 من ضربة جزاء، فيما فشل دينيز أونديف في التسجيل لشتوتجارت من ضربة جزاء في الدقيقة 30.

وفي الدقيقة 1 سجل كريس فيهريش الهدف الأول لشتوتجارت، لكن هوفنهايم عاد للتقدم مجددا عن طريق روبيرت سكوف في الدقيقة 66.

وسجل أونديف الهدف الثاني لشتوتجارت في الدقيقة 73، ليتجمد رصيد فريقه عند 21 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع هوفنهايم رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس.

وفي مباراة أخرى فاز فيردر بريمن على ضيفه يونيون برلين 2 / صفر.

وسجل روبن كنوخ لاعب يونيون برلين هدف بريمن الأول بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 38، قبل أن يضيف مارفين دوكش الهدف الثاني في الدقيقة 75.

ورفع بريمن رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد يونيون برلين عند ست نقاط في المركز الخامس عشر.

وتغلب بوروسيا مونشنجلادباخ على ضيفه هايدنهايم 2 /1.

وتقدم ألساني بليه لمونشنجلادباخ في الدقيقة الثالثة، قبل أن يدرك هايدنهايم التعادل عن طريق إيرين دينكجي في الدقيقة 37.

وفي الدقيقة 51 سجل يوناس فورينباخ لاعب هايندهايم هدف مونشنجلادباخ الثاني بالخطأ في مرمى فريقه.

ورفع مونشنجلادباخ رصيده إلى تسع نقاط في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد هايدنهايم عند سبع نقاط في المركز الثالث عشر.

من جانبه، نجح أوجسبورج في تحقيق فوز هام على ضيفه فولفسبورج 3 /2.

وتقدم أوجسبورج عن طريق فيليب تيتز في الدقيقة 17، قبل أن يدرك يوناس ويند التعادل لفولفسبورج في الدقيقة 35، ثم أضاف زميله لوفرو ماير الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 79 سجل سيباستيان بورناوف لاعب فولفسبورج الهدف الثاني لأوجسبورج بالخطأ في مرمى فريقه، ثم أضاف ارني أنجيلس الهدف الثالث للفريق المضيف في الدقيقة 81.

ورفع أوجسبورج رصيده إلى 11 نقطة في المركز العاشر، بفارق نقطة خلف فولفسبورج صاحب المركز التاسع.

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