المغرب وإسبانيا والبرتغال توقع خطاب نوايا لاستضافة كأس العالم 2030

المصدر: وكالات

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أكد فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم أن المملكة تتطلع لتنظيم أفضل نسخة من كأس العالم عندما تشارك في استضافة البطولة في 2030 إلى جانب البرتغال وإسبانيا وذلك خلال التوقيع على خطاب النوايا الرسمي للترشح.

ووقع لقجع ونظيراه في البرتغال فرناندو جوميش وإسبانيا بيدرو روشا الخطاب النوايا الرسمي بمقر أكاديمية محمد السادس لكرة القدم بمنطقة المعمورة بسلا قرب الرباط.

وقال لقجع في مستهل مراسم التوقيع "هذه التظاهرة تجمع بين ضفتي حوض المتوسط والشباب من أوروبا وأفريقيا وتكرس حضارة مشتركة وقدرات خلاقة لتنظيم أحسن تظاهرة عرفتها كرة القدم بالتوازي مع احتفال الفيفا بالذكرى المئوية لكأس العالم".

وتابع "بناء ملعب الدار البيضاء الكبير هو طموح قديم لإتاحة الفرصة لأنصار الرجاء والوداد للحضور بأعداد غفيرة وستنطلق أعمال الإنشاء مع نهاية العام ليكون جاهزا بعد عامين".

وقال لقجع في مؤتمر صحفي مشترك بحضور سفيري البرتغال واسبانيا بالمغرب وعدد من الدبلوماسيين "هذه التظاهرة الرياضية، ستشكل استثناء حقيقيا في تاريخ كرة القدم العالمية".

وبدوره، قال رئيس اتحاد البرتغال إن بلاده قدمت ثلاثة ملاعب تتوافر فيها معايير الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا).

وأضاف "هذه فرصة تاريخية، نعلن فيها بشكل رسمي الترشح لكأس العالم 2030" مشيرا إلى أن إقامة البطولة في ثلاث دول "أمر معقد ليس بالأمر السهل، لكننا نملك القدرة على تنظيمه".

وأكد لقجع ورئيس اتحاد اسبانيا أن اللجنة الفنية ستختار، من خلال اجتماعاتها حتى 2024، الملاعب وتوزع المباريات البالغ عددها 101.

واضاف رئيس اتحاد إسبانيا أن مقر النهائي لم يتقرر بعد إذ يقوم المغرب بإنشاء ملعب كبير في ضواحي الدار البيضاء.

وتابع "نؤمن بهذا الحلم، لكن الدرب لا يزال طويلا...أمامنا مشروع لكي نجعل هذا الحلم طموحا وحقيقيا".

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