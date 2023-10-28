التشكيلة الرسمية لبرشلونة وريال مدريد في "كلاسيكو الأرض"

المصدر: البيان

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يتطلع برشلونة إلى الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري الإسباني لكرة القدم عندما يستضيف منافسه التقليدي ريال مدريد مساء اليوم في الجولة الـ11 من المسابقة.

وتقام مباراة القمة "الكلاسيكو" الأولى بين الفريقين في الموسم الحالي على استاد "لويس كومبانيس" الأولمبي في برشلونة.

وعلى مدار المباريات الـ10 الأولى لبرشلونة في رحلة الدفاع عن اللقب، حافظ الفريق على سجله خاليا من الهزائم لكنه أهدر 6 نقاط خلال 3 تعادلات، ليحصد 24 نقطة مقابل 25 نقطة لمنافسه العنيد ريال مدريد، الذي مني بهزيمة واحدة وتعادل في مباراة واحدة.

ويضاعف فارق النقطة الواحدة من الندية والمنافسة في هذه المواجهة، التي تحظى بمتابعة عالمية كون الكلاسيكو الإسباني من أبرز مواجهات القمة التي يترقبها عشاق اللعبة في كل أنحاء العالم.

وتمثل المباراة مواجهة مبكرة على الصدارة، برغم وجود جيرونا وأتلتيكو مدريد ضمن السباق المحتدم على صدارة جدول المسابقة في الموسم الحالي.

وبعد سنوات طويلة، اتسم فيها لقاء الكلاسيكو بالمواجهة المثيرة بين العديد من أسماء النجوم المخضرمين في ريال مدريد وبرشلونة، يمكن اعتبار لقاء الغد هو كلاسيكو "الوجوه الشابة" نظرا لهيمنة العناصر الشابة على صفوف الفريقين في الموسم الحالي.

تشكيلة برشلونة:

تير شتيغن، مارتينيز، رونالد أراوخو، أندرياس كريستنسن، أليخاندرو بالدي، فيرمن لوبيز، إيلكاي غوندوغان، غافي، جواو كانسيلو، فيران توريس، جواو فيليكس.

تشكيلة ريال مدريد:

كيبا أريزابالاغا، داني كارفاخال، أنطونيو روديغر، دافيد ألابا، فيرلاند ميندي، أوريلين تشواميني، توني كروس، فيديريكو فالفيردي، جود بيلينغهام، فينيسيوس جونيور، رودريغو غوس.

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