برينتفورد يفوز على تشيلسي المتذبذب في الدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

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واصل فريق تشيلسي نتائجه المتذبذبة وخسر أمام ضيفه برينتفورد صفر / 2 خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين، اليوم السبت، في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفشل الفريقان في استغلال جميع الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، تمكن فريق برينتفورد من تسجيل هدف التقدم عن طريق إيثان بينوك في الدقيقة 58، ثم أضاف بريان مبيومو الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وتوقف رصيد تشيلسي عند 12 نقطة في المركز الحادي عشر، وقد خسارة بعد انتصارين وتعادل، وهي الخسارة الثالثة للفريق في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مثلها.

وفي المقابل، رفع برينتفورد رصيده إلى 13 نقطة في المركز العاشر، محققا انتصاره الثاني على التوالي، والثالث بشكل عام في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في أربعة.

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