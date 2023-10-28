الجزائري هشام بوداوي يقود نيس للفوز على كليرمون وتصدر الدوري الفرنسي

المصدر: أ ف ب

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قاد الجزائري هشام بوداوي نيس الى صدارة ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم مؤقتًا وذلك اثر الفوز على مضيفه كليرمون فيران 1-0 في افتتاح منافسات المرحلة العاشرة الجمعة.

وسجّل بوداوي هدف الفوز لنيس في الدقيقة 74 فيما اضاع غايتان لابورد ركلة جزاء له في الدقيقة 37، ليرفع الفريق رصيده الى 22 نقطة في المركز الاول مؤقتًا بفارق نقطتين عن موناكو الذي يملك مباراة اقل سيخوضها بمواجهة مضيفه ليل الاحد مع فرصة استعادة الصدارة.

وهذا الفوز هو الثالث تواليًا لنيس الذي سبق ان هزم باريس سان جرمان حامل اللقب في بارك دي برينس 3-2 في المرحلة الخامسة. ويبقى نيس الفريق الوحيد في الدوري هذا الموسم الذي لم يتلق بعد أي خسارة (6 انتصارات و4 تعادلات).

ويقبع كليرمون الذي فاز على ليون في الجولة الماضية 2-1 في المركز 17 قبل الاخير بخمس نقاط.

وتشهد المرحلة سلسلة من المباريات الهامة حيث يلعب ليون حامل اللقب سبع مرات ومتذيّل الترتيب امام مضيفه مرسيليا على ملعب فيلودروم في مواجهة بين غريمين تقليديين، كما يلعب باريس سان جرمان حامل اللقب مع بريست مفاجأة الموسم الاحد.

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