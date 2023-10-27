ليفربول وروما وباير ليفركوزن بالعلامة الكاملة في مسابقة الدوري الأوروبي في كرة "يوروبا ليغ"

المصدر: أ ف ب

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حقق ليفربول الإنجليزي وروما الإيطالي وباير ليفركوزن الالماني انتصارهم الثالث توالياً في مسابقة الدوري الأوروبي في كرة القدم ، ففازوا على تولوز الفرنسي 5-1 وسلافيا براغا التشيكي 2-0 وقره باغ الاذربيجاني 5-1 تواليا، الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة.

في المجموعة الخامسة، حقق ليفربول فوزاً كبيراً على ضيفه تولوز، إذ تقدم النادي الإنجليزي عبر البرتغالي ديوغو جوتا في الدقيقة التاسعة، قبل أن يدرك تيس دالينغا التعادل لتولوز (16).

لكن الريدز دكّ شباك ضيوفه بعدها بأربعة أهداف تناوب على تسجيلها الياباني واتارو إيندو وهو أول أهدافه مع ليفربول (31)، في الدقيقة الـ31، الأوروغوياني داروين نونييس (34)، الهولندي راين غرافينبيرخ (65)، والمصري محمد صلاح (90+3).

ورفع ليفربول رصيده إلى تسع نقاط من ثلاث مباريات في صدارة المجموعة الخامسة، فيما تجمّد رصيد تولوز عند 4 نقاط في المركز الثالث.

وفي المجموعة السابعة، واصل روما العلامة الكاملة بفوزه على ضيفه سلافيا براغا التشيكي، وفضّ شراكته معه بعدما رفع رصيده في الصدارة إلى 9 نقاط، فيما تجمد رصيد منافسه عند 6 نقاط.

ويحتل سيرفيت السويسري المركز الثالث بنقطة وبفارق الاهداف عن شيريف تيراسبول المولدوفي الذي عاد من ارضه بالتعادل 1-1.

ونجح رجال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في تحقيق فوزهم الخامس تواليا في مختلف المسابقات، وسحقوا في طريقهم سيرفيت 4-0 في الجولة الثانية من يوروبا ليغ.

وسجّل روما في هذه السلسلة 13 هدفاً وحافظ على نظافة شباكه في 4 منها، وتحديداً منذ خسارته أمام جنوى 1-4 في أيلول/سبتمبر، كما تبرز قوّة فريق العاصمة على ارضه حيث فاز في 5 مباريات وخسر واحدة وتعادل في اخرى في السبع الاخيرة.

وعلى الملعب الاولمبي في العاصمة، افتتح روما التسجيل في الدقيقة الاولى بفضل إدواردو بوفي، قبل أن يضاعف المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو النتيجة (17).

وأنهى روما لضيفه سلسلة من 9 مباريات من دون هزيمة في جميع المسابقات، حقق خلالها 7 انتصارات، بينها الفوز على سيرفيت 2-0 وسحقه شيريف تيراسبول 6-0.

وفي المجموعة الثامنة، اكتسح باير ليفركوزن ضيفه قره باغ بخماسية تناوب على تسجيلها فلوريان فيرتز (4) والإسباني أليكس غريمالدو هدفين (29 و54) والنيجيري فيكتور بونيفاسي (35) وإدموند تابوسبا من بوركينا فاسو (57). وسجل هدف الخاسر تورال بايراموف من ركلة جزاء (16).

ورفع ليفركوزن، متصدر الدوري الالماني بقيادة مدربه الاسباني تشافي ألونسو، رصيده إلى 9 نقاط بفارق 3 عن قره باغ، فيما حصد مولده النروجي نقاطه الثلاث الاولى بسحقه هاكن السويدي متذيل الترتيب 5-1.

- خسارة أولى لوست هام -

وفي المجموعة الأولى، ألحق أولمبياكوس اليوناني بضيفه وست هام الإنكليزي خسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم، بفوزه الصعب عليه 2-1.

وتجمد رصيد وست هام، بطل مسابقة كونفرنس ليغ الموسم الماضي، في صدارة المجموعة عند 6 نقاط، فيما لحق به فرايبورغ الألماني في المركز الثاني بعدد النقاط نفسه ولكن بفارق الاهداف بفوزه على مضيفه باتشكا توبولا الصربي 3-1، متقدما بفارق نقطتين عن أولمبياكوس الثالث.

وحسم أولمبياكوس النتيجة لصالحه في الشوط الاول بتسجيله هدفين من تسديدة قوية لمهاجمه كوستاس فورتونيس (13)، قبل أن يضيف الثاني بالنيران الصديقة عندما حوّل مدافع وست هام الإيطالي أنجيلو أوغبونا الكرة خطأ في مرمى حارسه الفرنسي ألفونس أريولا (45+1).

وقّلص البديل البرازيلي لوكاس باكيتا الفارق من تسديدة على "الطاير" في الدقيقة 87.

وأنهى أولمبياكوس، بانتصاره على وست هام، سلسلة من 6 مباريات على أرضه لم يفز خلالها على فريق انجليزي على الصعيد القاري (تعادلان مقابل 4 هزائم)، وذلك منذ أن فاز على مانشستر يونايتد 2-0 في دوري الابطال في فبراير 2014.

وفي المباراة الثانية، فرض المهاجم الإيطالي فينتشينزو غريفو (30 عاماً) نفسه نجما للقاء بتسجيله ثلاثية فريقه فرايبورغ في الدقائق 49 من ركلة جزاء و59 و73 تواليا، رداً على هدف السبق للمضيف باتشكا توبولا في الشوط الاول عبر نيمانيا بيتروفيتش (13).

- مرسيليا يتصدّر -

وفي المجموعة الثانية، ارتقى نادي مرسيليا الفرنسي إلى الصدارة، بفوزه على ضيفه أيك أثينا اليوناني 3-1.

وعلى ملعب الفيلودروم، تناوب على تسجيل ثلاثية مرسيليا البرتغالي فيتور أوليفيرا (27)، المغربي أمين حارث (60 من ركلة جزاء)، وجوردان فيريتو (69 من ركلة جزاء)، فيما أحرز المكسيكي أوربيلين بينيدا (53) هدف أيك أثينا الوحيد.

وبهذا الفوز، رفع مرسيليا رصيده إلى 5 نقاط في المركز الأول، فيما تراجع أيك إلى المركز الثاني مع أربع نقاط.

وعاد برايتون الإنجليزي إلى المركز الثالث بفوزه على ضيفه أياكس أمستردام الهولندي بثنائية نظيفة سجّلها البرازيلي جواو بيدرو (42) والإسباني العائد إلى التهديف أنسو فاتي (53.

ورفع برايتون رصيده إلى أربع نقاط، فيما بقي أياكس على نقطتين في قعر الترتيب.

وفي مسابقة كونفرنس ليغ (الثالثة من حيث الأهمية أوروبياً)، تصدر ليل المجموعة الأولى بسبع نقاط بعد فوزه على سلوفان براتيسلافا السلوفاكي 2-1، فيما حقق أستون فيلا الإنكليزي فوزاً كبيراً في المجموعة الخامسة على ألكمار الهولندي 4-1.

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