تأهل الترجي التونسي والوداد المغربي لنصف نهائي دوري السوبر الأفريقي

المصدر: وام

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أكمل الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري السوبر الأفريقي لكرة القدم، بفوز الأول على مازيمبي الكونغولي 3-0 والثاني على إنييمبا النيجيري بالنتيجة نفسها في إياب الدور ربع النهائي للبطولة.

كان الترجي قد خسر 0-1 ذهابا لكنه قلب النتيجة لصالحه بثلاثية بمباراة الإياب ليحسم المواجهة لصالحه 3-1 في مجموع المباراتين، فيما جدد الوداد فوزه على إنييمبا بعد التغلب على الفريق النيجيري 1-0 ذهابا ليفوز 4-0 في مجموع المباراتين.

ويلتقي الترجي مع الوداد في الدور نصف النهائي، فيما يلتقي الأهلي المصري مع ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في المواجهة الأخرى بنصف النهائي.



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