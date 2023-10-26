الترجي يقسو على مازيمبي بثلاثية ويبلغ قبل نهائي دوري السوبر الأفريقي

المصدر: وكالات

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واصل الترجي التونسي حلمه نحو التتويج بلقب النسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم، بعدما صعد للدور قبل النهائي في المسابقة القارية على حساب تي بي مازيمبي من الكونغو الديمقراطية.

وفاز الترجي 3 / صفر على ضيفه مازيمبي، اليوم الخميس، في إياب دور الثمانية للمسابقة القارية، ليعوض خسارته صفر / 1 أمام منافسه في مباراة الذهاب التي أقيمت بينهما قبل 4 أيام بالعاصمة التنزانية دار السلام.

وافتتح ياسين مرياح التسجيل للترجي في الدقيقة 45، قبل أن يضيف زميلاه أسامة بوقرة ومحمد أمين توجاي الهدفين الثاني والثالث لأبناء (باب سويقة) في الدقيقتين 76 و86 على الترتيب.

وعادل الترجي أكبر انتصار يحققه على مازيمبي في تاريخ مواجهاتهما بمختلف المسابقات، بعدما سبق أن تغلب عليه بالنتيجة ذاتها عليه في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2010.

وأصبح الترجي ثالث المتأهلين للدور قبل النهائي في الدوري الأفريقي بعد فريقي الأهلي المصري وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، اللذين بلغا الدور ذاته أول أمس الثلاثاء.

وضرب الترجي موعدا في المربع الذهبي للبطولة الوليدة مع الفائز من مواجهة الوداد البيضاوي المغربي وإنييمبا النيجيري، اللذين يلتقيان في وقت لاحق اليوم بالمغرب في إياب دور الثمانية للمسابقة القارية.

يذكر أن مباراة الذهاب التي جرت بين الفريقين بنيجيريا يوم الأحد الماضي انتهت بفوز الفريق المغربي 1 / صفر.

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