50 ألف صافرة استهجان بانتظار مهاجم روما لوكاكو في ميلانو

المصدر: وكالات

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استعد مشجعو انتر ميلان على مدى أيام لاستقبال مهاجم روما، روميلو لوكاكو، أسوأ استقبال عندما يعود لاعبهم السابق إلى سان سيرو.

وبحسب منشور وزعه المشجعون، يعتزم أنصار متصدر الدوري الإيطالي الأكثر حماسة إطلاق 50 ألف صافرة استهجان "لكل لمسة كرة من اللاعب الذي خان ألوان النادي".

ويستضيف انتر منافسه روما يوم الأحد، ومن الواضح أن الكثير من الاهتمام سينصب على لوكاكو، الذي سيلعب أمام ناديه القديم للمرة الأولى منذ رحيله عن انتر وانضمامه إلى روما في نهاية الموسم.

حاول جوزيه مورينيو مدرب روما، الذي تولى تدريب انتر لمدة موسمين، التقليل من شأن عودة لوكاكو إلى سان سيرو، وقال الأربعاء: "صدمت من الأمر برمته لأنني لم أعتقد أن روميلو كان يعني الكثير لناد له تاريخ الإنتر. إنه أمر مفاجئ بالنسبة لي".

وسيحظى مورينيو باستقبال مختلف تماما في النادي الذي لا يزال يحظى فيه باحترام كبير بعد أن قاد انتر ميلان إلى ألقاب دوري أبطال أوروبا والدوري الإيطالي وكأس إيطاليا في 2010.

غير أن المدرب البرتغالي سيتعين عليه متابعة المباراة من المدرجات، بسبب إيقافه في أعقاب حصوله على البطاقة الحمراء في نهاية المباراة التي فاز فيها روما على مونزا نهاية الأسبوع الماضي.

وقال مورينيو:"لم أكن أعلم أن لوكاكو مهم للغاية في ميلان لأن ما فعله هناك، الفوز بالدوري الإيطالي ولقبين للكأس، قام به 200 لاعب في تاريخ انتر".

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