ديربي مانشستر..يونايتد لاستعادة البريق والسيتي لصدارة الدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

رغم عودة مانشستر يونايتد إلى طريق الانتصارات من جديد، لا شك في أنه يأمل في استعادة بريقه وتحقيق عودة قوية مقنعة لجماهيره عبر الاختبار الصعب الذي يواجهه أمام جاره مانشستر سيتي في ديربي مانشستر المقرر ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتنطلق منافسات المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي غدا الجمعة بمباراة كريستال بالاس أمام توتنهام المتصدر، وتختتم مساء الأحد بمباراة الديربي بين مانشستر يونايتد وضيفه مانشستر سيتي على ملعب "أولد ترافورد".

وبعد تلقي هزيمتين متتاليتين على ملعبه أمام كريستال بالاس وجالطه سراي التركي في الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال يومي 30 سبتمبر والثالث من أكتوبر، على الترتيب، استعاد مانشستر يونايتد توازنه شيئا ما بثلاثة انتصارات متتالية.

فقد تغلب يونايتد على برينتفورد 2 / 1 وشيفيلد يونايتد بالنتيجة نفسها في الدوري الإنجليزي ثم تغلب على كوبنهاجن الدنماركي 1 / صفر أمس الأول الثلاثاء ضمن منافسات دوري الأبطال.

ورغم تحقيق النقاط، لا شك في أن انتصارات مانشستر يونايتد الذي يدربه المدير الفني إيريك تين هاج، ربما تكون غير مقنعة لجماهيره، ولا تشكل العودة المطلوبة بعد تذبذب نتائج الفريق هذا الموسم وتراجعه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويتطلع مانشستر يونايتد إلى تحقيق عودة قوية عبر الاختبار الصعب أمام مانشستر سيتي في مباراة الأحد.

لكن مهمة مانشستر يونايتد ستكون صعبة للغاية على الأرجح في مواجهة مانشستر سيتي المنتشي بانتصار كبير خارج أرضه في دوري الأبطال، حيث تغلب على مضيفه يانج بويز السويسري 3 / 1 مساء أمس الأربعاء.

وشهد مانشستر سيتي عودة نجمه النرويجي إيرلينج هالاند إلى تألقه التهديفي من جديد، حيث سجل ثنائية للفريق في شباك يانج بويز، وقد كان الهدفان هما الأوليين له في دوري الأبطال خلال ست مباريات.

كذلك سجل هالاند الهدف الثاني للسيتي في المباراة التي انتهت بالفوز على برايتون 2 / 1 يوم 21 أكتوبر، بعد صيام عن التهديف لأربع مباريات متتالية في كل البطولات.

ويفتقد مانشستر سيتي جهود المدافع السويسري مانويل أكانجي، الذي سجل الهدف الأول للفريق في مباراة أمس، عندما يلتقي مانشستر يونايتد، حيث يخضع اللاعب للإيقاف.

ورغم ذلك، أكد أكانجي قدرة زملائه على تحقيق نتيجة جيدة على ملعب مانشستر يونايتد، وصرح قائلا :"ستكون مباراة مهمة، وصعبة، لكنني أثق في لاعبينا."

وأضاف اللاعب الذي شارك أساسيا في المباراة التي انتهت بفوز مانشستر سيتي على يونايتد 2 / 1 في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في يونيو الماضي، :"أعتقد أننا جاهزون لهذه المباراة وسنحصد النقاط الثلاث خارج ملعبنا مجددا."

ويتطلع توتنهام إلى مواصلة سلسلة انتصاراته في الدوري الممتاز عندما يحل ضيفا على كريستال بالاس غدا الجمعة.

ولا يزال سجل توتنهام خاليا من الهزائم في الدوري الإنجليزي هذا الموسم وقد حقق سبعة انتصارات، منها انتصاراته في المباريات الثلاث الماضية، مقابل تعادلين.

ويحتل توتنهام الصدارة برصيد 23 نقطة وبفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي وأرسنال وثلاث نقاط أمام ليفربول صاحب المركز الرابع، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة حصدها من ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات مقابل ثلاث هزائم.

كذلك يتطلع أرسنال لمواصلة نتائجه المقنعة عندما يستضيف شيفيلد يونايتد بعد غد السبت.

وقبل فترة التوقف الدولي، كان أرسنال قد تغلب على مانشستر سيتي 1 / صفر في الثامن من أكتوبر ثم تعادل خارج ملعبه مع تشيلسي 2 / 2 في 21 من الشهر نفسه قبل أن يتغلب على اشبيلية الإسباني 2 / 1 في عقر داره أمس الأول الثلاثاء في دوري الأبطال.

ويخوض تشيلسي مباراته في المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي أيضا على ملعبه، حيث يستضيف برينتفورد مساء السبت، بينما يخوض ليفربول مباراته مساء الأحد حينما يستضيف نوتينجهام فورست.

ويعلق ليفربول وجماهيره وكذلك مديره الفني يورجن كلوب، الأمال بلا شك على مواصلة التألق التهديفي للنجم المصري محمد صلاح.

وسجل صلاح ثنائية لليفربول في المباراة التي انتهت بالتعادل مع برايتون 2 / 2 في الثامن من أكتوبر الجاري كما سجل له ثنائية أخرى في المباراة التي انتهت بالفوز على إيفرتون 2 / صفر يوم السبت الماضي.

ويتطلع ليفربول بالتأكيد إلى الاستعداد بأفضل شكل ممكن عبر مباراته أمام تولوز الفرنسي المقررة مساء اليوم ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

وتشهد مباريات المرحلة العاشرة مساء السبت لقاء بورنموث مع بيرنلي وولفرهامبتون مع نيوكاسل، بينما تشهد مساء الأحد لقاء ويستهام مع إيفرتون وأستون فيلا مع لوتون تاون وبرايتون مع فولهام.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز