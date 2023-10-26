النرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي يطيح برقم مبابي القياسي في دوري أبطال أوروبا

المصدر: وكالات

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نجح النرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي في فك النحس الذي طارده مؤخرا في دوري أبطال أوروبا، بعد فوز فريقه على حساب مضيفه يوينغ بويز السويسري بنتيجة 3-1 أمس الأربعاء.

وسجل هالاند ثنائية من علامة الجزاء في الدقيقة (67)، ثم الدقيقة (86) بتسديدة مقوسة مميزة من داخل منطقة الجزاء.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، أنهى النرويجي سلسلة من 5 مباريات (543 دقيقة) دون إحراز أي هدف في دوري أبطال أوروبا، حيث نجح في التسجيل بالبطولة القارية للمرة الأولى منذ أبريل (ضد بايرن ميونخ).

وبحسب "بي بي سي"، أصبح هالاند بعمر 23 عاما و96 يوما أصغر لاعب يسجل 37 هدفا في دوري الأبطال، متخطيا الرقم القياسي السابق لكيليان مبابي البالغ 23 عاما و295 يوما.

وساهم هالاند في تسجيل 115 هدفا في آخر 100 مباراة خاضها في جميع المسابقات على مستوى الأندية، حيث وقع على 96 هدفا وصناعة 19، وذلك بحسب أرقام "أوبتا".

يذكر أن هالاند يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، في الموسم الحالي، برصيد 9 أهداف.

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