بعد زيادة مبيعات التذاكر وعقود الرعاية..مانشستر يونايتد يتوقع ارتفاع الإيرادات المالية في 2024

المصدر: وكالات

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قال نادي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس إنه يتوقع ارتفاع إيراداته المالية خلال العام المالي 2024 رغم تعرضه لخسائر طفيفة في الربع الرابع بعد استفادته من زيادة مبيعات التذاكر وعقود الرعاية.

وكشف يونايتد عن خسائر صافية بقيمة 2.9 مليون جنيه إسترليني (3.50 مليون دولار) خلال الربع المنتهي في 30 يونيو في مقابل خسائر بلغت 71 مليون جنيه إسترليني في العام السابق.

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