رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يتمنى مشاركة ميسي مع الأرجنتين في أولمبياد باريس 2024

المصدر: وكالات

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أعرب الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية عن أمله في أن يتمكن نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي من "كتابة التاريخ مرة أخرى" إذا شارك مع بلاده في أولمبياد باريس 2024.

وتوج ميسي العام الماضي بلقب مونديال قطر 2022 رفقة المنتخب الأرجنتيني بعد أن فاز بالميدالية الذهبية في منافسات كرة القدم بأولمبياد بكين 2008.

وقال باخ اليوم الخميس لدى زيارته للأرجنتين ، بحسب ما نقلت عنه بوابة "إنسايد ذي جيمز" ، "بالنسبة لميسي ستعنى فرصة لكتابة التاريخ مجددا، بإمكانه أن يصبح اللاعب الوحيد في التاريخ الذي يفوز بميداليتين ذهبيتين في الأولمبياد بجانب لقب كأس العالم".

وتقام منافسات كرة القدم الأولمبية بمشاركة منتخبات الشباب تحت 23 عاما، مع السماح لكل فريق باستدعاء ثلاثة لاعبين فوق السن.

وأشار باخ "لا أريد أن اتدخل في قرارات المدرب، لكنها ستكون فرصة هائلة لميسي".

وأوضح "إذا شارك سيكون لدى الأرجنتين فرصة أكبر للفوز بالميدالية الذهبية، سيكون شيئا رائعا لكرة القدم والألعاب الأولمبية".

وكان خافيير ماسكيرانو مدرب المنتخب الأولمبي الأرجنتيني قال الشهر الماضي أنه يتمنى تواجد ميسي في فريقه، لكن منتخب التانجو لم يحجز مقعده بعد في الأولمبياد حيث تقام تصفيات قارة أمريكا الجنوبية بين شهري يناير و فبراير.

من جانبه أوضح ميسي في وقت سابق أنه على الأرجح سيشارك في كوبا أمريكا العام المقبل بين 20 يونيو و14 يوليو في الولايات المتحدة، علما بأن منافسات كرة القدم الأولمبية ستنطلق بعد عشرة أيام فقط من انتهاء كأس أمم أمريكا الجنوبية.

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