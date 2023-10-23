مورينيو وميسي: تتويج بنزيما بالكرة الذهبية ألهم المواهب الشابة

المصدر: البيان

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أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي، في فيلم وثائقي لصحيفة "ليكيب" الفرنسية أن الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة استحق الفوز بالكرة الذهبية في العام الماضي عن جدارة، بسبب الموسم الكبير الذي قدمه ولمسيرته بأكملها".

وأضاف النجم الأرجنتيني: "إن كريم بنزيما لاعب رائع.. هذه الجائزة مهمة بالنسبة له وبالنسبة لكرة القدم".

وقال جوزيه مورينيو مدرب روما، عن تتويج بنزيما: "أنا سعيد بهذه الجائزة لأنه في بعض الأحيان يكون لدينا شعور بأن الكرة الذهبية تكافئ المواهب فقط وتفتقد شيئا ما".

وختم: "إنني أشعر بالرضا نفسه الذي شعرت به مع مودريتش، بسبب تتويج لاعب جماعي بالجائزة. لأن هذه هي كرة القدم.. إنها رياضة جماعية".

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