برشلونة ينجو من فخ بلباو ويقلص الفارق مع ريال مدريد قبل "الكلاسيكو" في الدوري الإسباني

المصدر: أ ف ب

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نجا برشلونة من فخ ضيفه أتلتيك بلباو، واستعاد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما فاز 1 / صفر على الفريق الباسكي، مساء الأحد، في المرحلة العاشرة للمسابقة.

ورغم الغيابات العديدة التي عانى منها برشلونة خلال اللقاء، والقوة التي تمتع بها منافسه على مدار شوطي اللقاء، إلا أنه حصد النقاط الثلاث في النهاية، ليكتسب قوة دفع جيدة للغاية قبل لقائه المرتقب مع ضيفه وغريمه التقليدي ريال مدريد في المرحلة المقبلة للبطولة، يوم السبت القادم.

وتقمص اللاعب الصاعد مارك جويو دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة 80، وذلك في مباراته الأولى التي يخوضها مع الفريق الأول.

وجاء هدف جويو، أحد المواهب الصاعدة من أكاديمية برشلونة، بعد مرور بضع ثوان فقط على نزوله إلى أرض الملعب قادما من مقاعد البدلاء، ليعيد البسمة لجماهير برشلونة، التي شعرت بالإحباط عقب تعادل الفريق 2 / 2 مع مضيفه غرناطة في المرحلة الماضية.

ورفع برشلونة، الذي حقق فوزه الرابع على التوالي على بلباو، رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة خلف الريال (المتصدر)، ووصيفه جيرونا.

في المقابل، توقف رصيد أتلتيك بلباو عند 17 نقطة في المركز السادس.

وبدأت المباراة بهجوم متبادل من كلا الفريقين، قبل أن تشهد الدقيقة الثالثة التسديدة الأولى في اللقاء عن طريق الغاني إينياكي ويليامز، لاعب بلباو، الذي سدد من خارج منطقة الجزاء، على يسار الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة، الذي أمسك الكرة بثبات.

وأضاع برشلونة فرصة محققة لافتتاح التسجيل في الدقيقة العاشرة، حيث انطلق فيران توريس من الناحية اليمنى، قبل أن يرسل كرة عرضية زاحفة، قابلها جواو فيليكس بتسديدة مباشرة من داخل المنطقة، وسط حراسة الدفاع، لكن الكرة ارتطمت في العارضة قبل أن تذهب إلى ركلة مرمى.

وأهدر فيرمين لوبيز فرصة أخرى لبرشلونة في الدقيقة 14، حينما تلقى الكرة داخل المنطقة، ليسدد دون مضايقة من أحد، لكن أوناي سيمون، حارس مرمى بلباو، تصدى للكرة بنجاح.

وسدد فيليكس من خارج المنطقة في الدقيقة 20، غير أن الكرة ذهبت في منتصف المرمى وأمسكها سيمون على مرتين، ليرد إينياكي ويليامز بقذيفة مدوية من خارج المنطقة في الدقيقة التالية، أبعدها تير شتيجن بصعوبة بالغة لركنية لم تستغل.

هدأ إيقاع برشلونة في اللقاء، ليمنح الفرصة للاعبي بلباو لمبادلته الهجمات.

وأضاع بلباو فرصة مؤكدة لافتتاح التسجيل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، بعدما تلقى نيكو ويليامز تمريرة بينية لينفرد على اثرها بالمرمى، لكنه سدد برعونة، ليبعد تير شتيجن الكرة بقدمه، قبل أن يشتتها الدفاع من المنطقة الخطرة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

بدأ برشلونة الشوط الثاني بهجوم مكثف، وسدد فيران توريس من داخل المنطقة في الدقيقة 47، لكن الكرة ارتطمت في الدفاع، ليرد بلباو بتسديدة من داخل المنطقة عبر نيكو ويليامز، في الدقيقة 55، هزت الشباك من الخارج.

وأضاع فيرمين لوبيز فرصة مؤكدة لبرشلونة في الدقيقة 58، عندما تابع تسديدة إيلكاي جوندوجان، التي ارتدت من سيمون، لتتهيأ الكرة أمامه، لكنه سدد دون تركيز، ليبعد حارس الضيوف الكرة مجددا عن مرماه.

وعاد فيرمين لوبيز لهدر فرصة أخرى في الدقيقة التالية، حيث تلقى تمريرة عرضية أرضية من الجانب الأيمن، ليسدد الكرة مباشرة من داخل المنطقة، لكنه أطاح بها فوق العارضة.

وواصل برشلونة مسلسل إضاعة الفرص، حيث أهدر لامين يامال فرصة محققة في الدقيقة 63، حينما تلقى تمريرة رائعة من جواو فيليكس، ليجد نفسه منفردا بالمرمى، ويسدد بغرابة شديدة من داخل المنطقة، بجوار القائم الأيسر وسط دهشة الجميع.

وسدد جواو كانسيلو من على يمين المنطقة في الدقيقة 74، لكن سيمون أبعدها باقتدار لركنية لم تثمر عن أي جديد.

وحملت الدقيقة 80 البشرى لبرشلونة ومحبيه، بعدما سجل اللاعب الصاعد مارك جويو هدفا للفريق الكتالوني، من أول لمسة له للكرة بعد نزوله إلى أرض الملعب قادما من مقاعد البدلاء.

وتلقى جويو تمريرة بينية رائعة من جواو فيليكس، لينطلق بالكرة من الناحية اليسرى وهو منفردا بالمرمى، ويسدد من داخل المنطقة مستغلا الخروج الخاطيء لسيمون من مرماه، ليضع الكرة على يساره وتعانق الشباك.

وكاد فيليكس أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 90، حيث تلقى تمريرة عرضية من الناحية اليسرى، ليسدد ضربة رأس، لكن سيمون أبعد الكرة لركنية لم تستغل، وينتهي اللقاء بفوز مستحق لبرشلونة.

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