بفارق نقطة عن ليفربول وتوتنهام..أستون فيلا خامس الدوري الإنجليزي برباعية في وست هام

المصدر: وكالات

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حقق أستون فيلا انتصاره الحادي عشر تواليا على أرضه منذ الموسم الماضي اثر فوزه الساحق على ضيفه وست هام 4-1 اليوم الأحد في المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورفع استون فيلا رصيده الى 19 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة عن كل من ليفربول الثالث وتوتنهام الرابع، والاخير يملك مباراة يخوضها في ختام هذه المرحلة على ارضه ضد فولهام الاثنين. اما مانشستر سيتي المتصدر فيملك 21 نقطة، متساوياً مع وصيفه أرسنال الذي سقط في فخ التعادل مع مضيفه تشلسي 2-2 السبت.

وطرأ تغييراً كبير اً على نتائج أستون فيلا منذ أن تسلّم تدريبه الاسباني أوناي ايمري حيث يطمح الى احتلال مركز في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وذلك للمرة الاولى في تاريخه بالصيغة الجديدة، علماً انه توج بطلا لاوروبا عام 1982.

وكان نجم المباراة لاعب الوسط الدفاعي في فيلا البرازيلي دوغلاس لويز الذي بات اول لاعب يسجل في ست مباريات بيتية توالياً عندما افتتح التسجيل بتسديدة زاحفة من مشارف المنطقة (30).

وأضاف لويز نفسه الهدف الثاني من ركلة جزاء (51).

قلص وست هام الفارق عبر هدافه جاريد بوين (56)، رافعاً رصيده الى 6 أهداف هذا الموسم، لكن الكلمة الأخيرة كانت لفيلا الذي أضاف له هدافه أولي واتكينز الثالث بعد أن تلاعب بالمدافع الفرنسي كورت زوما واطلق كرة قوية في سقف الشباك (74)، قبل ان يضيف الجناح الجامايكي ليون بايلي الرابع بعدما تلاعب بالمدافع الدولي المغربي نايف أغرد (89).

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