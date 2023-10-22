جيرونا يعاقب ألميريا بخماسية ويزاحم ريال مدريد على قمة الدوري الإسباني

المصدر: وكالات

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قلب جيرونا تأخره صفر / 2 أمام ضيفه ألميريا، ليحقق انتصارا كبيرا عليه 5 / 2، اليوم الأحد، في المرحلة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، التي شهدت فوز رايو فايكانو 1 / صفر على مضيفه لاس بالماس.

وارتفع رصيد جيرونا، الذي حقق فوزه الثامن هذا الموسم مقابل تعادل واحدة وخسارة وحيدة، إلى 25 نقطة، في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف الريال (المتصدر)، المتساوي معه في نفس الرصيد.

في المقابل، توقف رصيد ألميريا، الذي ظل هو الفريق الوحيد بلا فوز في البطولة هذا الموسم، عند 3 نقاط، ليظل قابعا في ذيل الترتيب.

وتقدم ألميريا بهدف مبكر بواسطة البرازيلي ليو بابتيستاو في الدقيقة الثانية، قبل أن يسجل اللاعب ذاته الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 24.

وسرعان ما استعاد جيرونا اتزانه من جديد، ليحرز 3 أهداف قبل نهاية الشوط الأول، حيث سجل إيفان مارتين نونييز الهدف الأول للفريق المضيف في الدقيقة 37، فيما أضاف الأوكراني أرتيم دوفبيك الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 39 و44 على الترتيب.

وواصل جيرونا هيمنته على مجريات الأمور في الشوط الثاني، الذي شهد إحرازه الهدفين الرابع والخامس عن طريق سافيو دي أوليفيرا وكريستيان ستواني في الدقيقتين 71 و85 على الترتيب.

ووضع رايو فايكانو حدا لسلسلة تعادلاته، التي استمرت في مبارياته الأربع الأخيرة بالبطولة، بعدما حقق انتصارا قاتلا 1 / صفر على مضيفه لاس بالماس، في وقت سابق اليوم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف، بعدما أضاع منير الحدادي ركلة جزاء لمصلحة لاس بالماس في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني، خطف رايو فايكانو النقاط الثلاث في اللحظات الأخيرة، عقب تسجيل لاعبه بيبي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من ركلة جزاء.

وأنهى رايو فايكانو المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه أوسكار فالينتين في الدقيقة الرابعة من الوقت الضائع، لحصوله على الإنذار الثاني.

ورفع رايو فايكانو رصيده إلى 16 نقطة ليتقدم للمركز السابع في ترتيب المسابقة، في حين توقف رصيد لاس بالماس عند 11 نقطة في المركز الثاني عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

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