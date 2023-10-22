بايرن ميونيخ يعلن صابة جوريتسكا بكسر في اليد دون الكشف عن مدة غيابه

المصدر: وكالات

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أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، اليوم الأحد، غياب ليون جوريتسكا، لاعب وسط الفريق، في الفترة المقبلة بسبب إصابته بكسر في اليد.

وسجل جوريتسكا /28 عاما/ الهدف الثالث لفريقه في المباراة التي فاز بها بايرن 3 / 1 على ماينز أمس السبت، ولكن الأشعة أظهرت إصابته بكسر في اليد خلال المباراة.

والآن، سيخضع اللاعب لعملية جراحية وتأكد غيابه عن مباراة فريقه أمام جالطة ساري المقرر إقامتها بعد غد الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، وعلى الأرجح سيغيب عن مباريات أخرى.

ولم يوضح البيان الذي أصدره بايرن ميونخ المدة التي سيغيب فيها اللاعب عن الفريق.

وبالفعل أصبح بايرن مرهقا بسبب الإصابات، وعلى الأرجح سيلعب كونراد لايمر، الظهير الأيمن، في وسط الملعب مع جوشوا كيميتش في وسط الملعب خلال المباراة التي تقام في إسطنبول، وربما يشارك بونا سار كأساسي في مركز الظهير الأيمن.

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