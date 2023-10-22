محمد صلاح يقترب من الانضمام لقائمة أفضل 10 هدافين بالدوري الإنجليزي على مر التاريخ

المصدر: البيان

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اقترب النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي من الانضمام لقائمة أفضل 10 هدافين بالدوري الإنجليزي الممتاز على مر التاريخ، بعد هدفيه في مرمى إيفرتون، في لقاء أمس السبت، على ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

ليرفع بذلك النجم المصري رصيده إلى 146 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز، متخطياً سجل النجم الهولندي السابق روبن فان بيرسي صاحب المركز الثالث عشر بقائمة أفضل هدافي البريميرليغ عبر التاريخ.

وعادل محمد صلاح السجل التهديفي لنجم مانشستر يونايتد السابق تيدي شيرنجهام، وفقا لليوم السابع ليصبح النجم المصري في المركز الثاني عشر بترتيب الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي، ليصبح على بعد 4 أهداف فقط في الدوري الإنجليزي من أجل الانضمام لقائمة أفضل 10 هدافين بالبريميرليغ، ويعادل الرقم المسجل باسم مايكل أوين صاحب المركز العاشر برصيد 150 هدفا.

ونجح محمد صلاح في تسجيل 146 هدفا خلال مشاركته في 239 مباراة بالدوري الإنجليزي بقميصي ليفربول وتشيلسي، كما صنع 68 آخرين.

وجاءت قائمة أفضل هدافي الدوري الإنجليزي في التاريخ كالتالي:

آلان شيرار – المركز الأول - 260 هدفًا

هاري كين - المركز الثاني – 213 هدفا

واين روني – المركز الثالث - 208 أهداف

أندى كول – المركز الرابع - 187 هدفا

سيرجيو أجويرو – المركز الخامس- 184 هدفا

فرانك لامبارد – المركز السادس - 177 هدفا

تيري هنري – المركز السابع - 175 هدفا

روبي فاولر – المركز الثامن - 163 هدفا

جيريمن ديفو – المركز التاسع - 162 هدفا

مايكل أوين – المركز العاشر - 150 هدفا

ليس فيرديناند – المركز 11 – 149 هدفًا

محمد صلاح – المركز 12 – 146 هدفًا

تيدي شيرنجهام – المركز 12 – 146 هدفًا

روبن فان بيرسي – المركز 13 – 144 هدفًا

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