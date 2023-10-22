بعد ثنائية محمد صلاح في مرمى إيفرتون..تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

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نجح النجم المصري محمد صلاح، في الارتقاء بترتيبه في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز عقب ثنائيته في مرمى إيفرتون أمس السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي، ليقترب أكثر من صدارة الهدافين.

وسجل صلاح هدفي فوز ليفربول في الدقيقتين 75 (من ركلة جزاء) و"90+3".

ووصل النجم المصري لهدفه السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ليرتقي لمركز الوصافة في قائمة هدافي المسابقة، خلف مهاجم مانشستر سيتي، النرويجي إيرلينغ هالاند متصدر القائمة برصيد تسعة أهداف.

وفي ما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز:

1 إيرلينغ هالاند- مانشستر سيتي- 9 أهداف.

2 محمد صلاح- ليفربول- 7 أهداف.

=3 سون هيونغ مين- توتنهام- 6 أهداف.

=3 ألكسندر إيزاك- نيوكاسل يونايتد- 6 أهداف.

=4 غارود بوين- وست هام- 5 أهداف.

=4 هوانغ هي تشان- ولفرهامبتون- 5 أهداف.

=4 براين مبيمو - برينتفورد - 5 أهداف

=4 كالوم ويلسون - نيوكاسل - 5 أهداف

يذكر أن صلاح حقق لقب هداف الدوري الإنجليزي ثلاث مرات منذ انضمامه إلى ليفربول، الأول كان بدون منازع والثاني مناصفة مع زميله السابق في "الريدز" ساديو ماني ومهاجم أرسنال السابق بيير أوباميانغ، ثم الثالث مناصفة مع سون هيونغ مين لاعب توتنهام، وفي الموسم الماضي حصل هالاند على لقب هداف المسابقة برصيد 36 هدفا.

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