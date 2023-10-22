صن داونز يضع قدماً في نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي بثنائية أمام بترو أتلتيكو

المصدر: أ ف ب

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وضع ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي قدما في الدور نصف النهائي لمسابقة دوري إفريقيا لكرة القدم في نسختها الاولى، بفوزه الثمين على مضيفه بترو أتلتيكو الأنغولي 2-صفر السبت على ملعب 11 نوفمبر في لواندا في ذهاب ربع النهائي.

وحصل الفريق الأنغولي على ركلة جزاء في الشوط الأول أهدرها مهاجمه جيلبرتو في الدقيقة 42، فدفع الثمن باستقبال شباك فريقه لهدفين في الشوط الثاني عبر التشيلي مارسيلو أييندي (67) وثابيلو ماسيكو (80).

وتقام مباراة الإياب الثلاثاء المقبل على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد ستاديوم" في بريتوريا.

وكان الاهلي المصري عاد بتعادل ثمين مع أرض مصيفه سيمبا التنزاني 2-2 الجمعة في افتتاح مباريات الذهاب، على أن يلتقي الفريقان إيابا الثلاثاء أيضا في القاهرة.

وتختتم مباريات ذهاب ربع النهائي الأحد بمباراتي إنييمبا النيجيري مع الوداد البيضاوي المغربي، ومازيمبي الكونغولي الديموقراطي مع الترجي التونسي.



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