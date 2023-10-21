أرسنال يتفادى الخسارة أمام تشيلسي ويتقاسم صدارة الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي

المصدر: وكالات

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حافظ فريق أرسنال على سجله خاليا من الهزائم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، هذا الموسم، بعدما قلب تأخره بهدفين نظيفين أمام مضيفه تشيلسي إلى تعادل 2/2 اليوم السبت في المرحلة التاسعة للمسابقة، ليتقاسم صدارة جدول الترتيب مع مانشستر سيتي.

وكان مانشستر سيتي اعتلى قمة الترتيب بعد فوزه على برايتون 2 / 1، لينتزع الصدارة من ليفربول، الذي كان قد احتلها لوقت قصير عقب فوزه على إيفرتون 2 / صفر.

وفي باقي المباريات فاز نيوكاسل يونايتد على ضيفه كريستال بالاس 4/ صفر وبرنتفورد على ضيفه بيرنلي 3 /صفر ووولفرهامبتون على مضيفه بورنموث 2 /1 وتعادل نوتينجهام فورست مع ضيفه لوتون تاون 2 /2.

وعلى ملعب سامفورد بريدج، تمكن أرسنال من تفادي الخسارة الأولى بتعادله مع تشيلسي 2/2.

وأنهى تشيلسي الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه كول بالمر في الدقيقة 15 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، تمكن تشيلسي من تعزيز تقدمه بهدف ثان سجله ميخايلو مودريك في الدقيقة 48، إلا أن ديكلان رايس تمكن من تقليص الفارق لأرسنال في الدقيقة 77، قبل أن يسجل لياندرو تروسارد هدف التعادل في الدقيقة 84.

ورفع أرسنال رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي، فيما رفع تشيلسي رصيده إلى 12 نقطة في المركز التاسع.

وعلى ملعب الاتحاد، استعاد مانشستر سيتي صدارة جدول الترتيب، بشكل مؤقت، بفضل الفوز على ضيفه برايتون 2 /1.

ورفع سيتي حامل اللقب رصيده في الصدارة إلى 21 نقطة بفارق الأهداف أمام أرسنال وبفارق نقطة واحدة أمام ليفربول وتوتنهام.

ويلتقي توتنهام بعد غد الاثنين مع ضيفه فولهام.

وأنهى سيتي شوط المباراة الأول متقدما بهدفين حملا توقيع الأرجنتيني جوليان ألفاريز في الدقيقة السابعة والنرويجي إيرلنج هالاند في الدقيقة 19.

وفي الشوط الثاني رد الإسباني أنسو فاتي بهدف لبرايتون في الدقيقة 73 ثم تعرض مانويل اكانجي لاعب سيتي للطرد في الثواني الأخيرة.

وعلى ملعب أنفيلد، تعرض آشلي يانج لاعب إيفرتون للطرد في الدقيقة 37.

وتمكن قائد المنتخب المصري محمد صلاح من تسجيل الهدف الأول لليفربول من ركلة جزاء في الدقيقة 75.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة عاد صلاح ليسجل الهدف الثاني له ولفريق ليفربول .

وبالهدفين اللذين سجلهما صلاح اليوم رفع رصيد أهدافه إلى 201 هدف بمختلف الدوريات التي لعب فيها، حيث سجل 11 هدفا في الدوري المصري، وتسعة أهداف في الدوري السويسري و35 هدفا في الدوري الإيطالي، بالإضافة إلى 146 هدفا في الدوري الإنجليزي بهدفي اليوم.

ورفع ليفربول رصيده على 20 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد إيفرتون عند سبع نقاط في المركز السادس عشر.

وعلى ملعب سانت جيمس بارك حسم نيوكاسل فوزه على كريستال بالاس بأربعة أهداف حملت توقيع جاكوب ميرفي في الدقيقة الرابعة وأنتوني جوردون في الدقيقة 44 وشون لونجستاف في الدقيقة 44 وكاليوم ويلسون في الدقيقة 66.

الفوز رفع رصيد نيوكاسل إلى 16 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد كريستال عند 12 نقطة في المركز الحادي عشر.

وعلى ملعب جريفين بارك، فاز برينتفورد على ضيفه بيرنلي بثلاثة أهداف دون رد ليرفع رصيده إلى عشر نقاط في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد بيرنلي عند أربع نقاط في المركز الثالث من القاع.

وجاءت أهداف برينتفورد عن طريق يوان ويسا في الدقيقة 25 وبريان مبيومو في الدقيقة 62 وسامان قدوس في الدقيقة 87.

وأنهى بيرنلي المباراة بعشرة لاعبين لطرد كونور روبيرتس في الدقيقة 77.

وعلى ملعب فيتاليتي ، قلب وولفرهامبتون تأخره بهدف أمام مضيفه بورنموث إلى فوز مستحق بهدفين، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني عشر وتوقف رصيد بورنموث عند ثلاث نقاط في المركز قبل الأخير.

وتقدم دومينيك سولانكي بهدف لبورنموث في الدقيقة 17 لكن الفريق لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 54 لطرد لاعبه لويس كوك.

وأدرك ماتيوس كونها التعادل لوولفرهامبتون في الدقيقة 47 وتكفل ساسا كالادزيتش بتسجيل هدف الفوز قبل دقيقتين من النهاية.

وعلى ملعب سيتي جراند، تعادل نوتينجهام فورست مع ضيفه لوتون تاون 2/2.

وسجل هدفي نوتينجهام فورست كريس وود في الدقيقتين 48 و76 ـ فيما سجل هدفي لوتون تاون تشيدوزي أوجبيني واليجاه اديبايو في الدقيقتين 83 والأخيرة من اللقاء.

ورفع نوتينجهام فورست رصيده إلى عشر نقاط في المركز الخامس عشر كما رفع لوتون تاون رصيده إلى خمس نقاط في المركز السابع عشر.

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