بثلاثية نظيفة..إنتر ميلان يعبر تورينو ويستعيد صدارة الدوري الإيطالي

المصدر: وكالات

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استعاد فريق إنتر ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه على مضيفه تورينو 3 /صفر اليوم السبت بالمرحلة العاشرة.

كما تقدم فريق نابولي للمركز الثالث بفضل فوزه المثير على مضيفه فيرونا 3 /1.

وعلى ملعب أولمبيكو دي تورينو، انتهى الشوط الأول من مباراة تورينو مع ضيفه إنتر ميلان بالتعادل السلبي.

ومهد المهاجم الفرنسي ماركوس تورام الطريق أمام إنتر ميلان نحو النصر، بتسجيله هدف التقدم في الدقيقة 59 ثم أضاف الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 67 قبل أن يختتم التركي هاكن كالهان اوغلو التسجيل في الثواني الأخيرة من ضربة جزاء.

الفوز رفع رصيد إنتر ميلان في الصدارة إلى 22 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ميلان الوصيف وتوقف رصيد تورينو عند تسع نقاط في المركز الرابع عشر.

وبوسع ميلان أن يستعيد موقعه في الصدارة عبر الفوز في المواجهة الصعبة التي تجمعه بضيفه يوفنتوس غدا الأحد.

وعلى ملعب مارك أنتونيو بينتجودي انتهى الشوط الأول بتقدم نابولي بهدفين حملا توقيع ماتيو بوليتانو في الدقيقة 27 والجورجي خفيشا كفاراتسخيليا في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني تقمص خفيشا كفاراتسخيليا دور البطولة وسجل الهدف الثاني له والثالث لنابولي في الدقيقة 55 ثم سجل الصربي داركو لازوفيتش الهدف الوحيد لفيرونا في الدقيقة 60.

ورفع نابولي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد فيرونا عند ثمان نقاط في المركز السادس عشر.

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