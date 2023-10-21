بفوز مثير على ستراسبورج..باريس سان جيرمان يتصدر الدوري الفرنسي مؤقتاً

المصدر: وكالات

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فاز فريق باريس سان جيرمان على ضيفه ستراسبورج 3 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وأنهى سان جيرمان الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين أحرزهما كيليان مبابي في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء، وكارلوس سولر في الدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني، تمكن سان جيرمان من تسجيل الهدف الثالث عن طريق فابيان رويز في الدقيقة 77.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب، بشكل مؤقت، بعدما حقق انتصاره الخامس هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في ثلاث.

في المقابل، توقف رصيد ستراسبورج عند عشر نقاط في المركز الثاني عشر، متلقيا خسارته الخامسة في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراة.

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