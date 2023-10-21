بثنائية في مرمى برايتون..مانشستر سيتي يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي من ليفربول

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

استعاد مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفضل الفوز على ضيفه برايتون 2 /1 اليوم السبت في المرحلة التاسعة للمسابقة.

وكان ليفربول صعد إلى الصدارة مؤقتا بتغلبه على ضيفه إيفرتون 2 /صفر في ديربي ميرسيسايد.

وفي باقي المباريات فاز نيوكاسل يونايتد على ضيفه كريستال بالاس 4/ صفر وبرنتفورد على ضيفه بيرنلي 3 /صفر ووولفرهامبتون على مضيفه بورنموث 2 /1 وتعادل نوتينجهام فورست مع ضيفه لوتون تاون 2 /2.

ورفع سيتي حامل اللقب رصيده في الصدارة إلى 21 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ليفربول وتوتنهام وارسنال.

ويلتقي ارسنال في وقت لاحق اليوم مع مضيفه تشيلسي فيما يلتقي توتنهام بعد غد الاثنين مع ضيفه فولهام.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز