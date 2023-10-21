وفاة بوبي تشارلتون أسطورة منتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد عن 86 عاما

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أ علن نادي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت وفاة أسطورة منتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد بوبي تشارلتون عن عمر يناهز 86 عاما.

وقال النادي في بيان "مانشستر يونايتد في حالة حداد بعد وفاة السير بوبي تشارلتون، أحد أعظم اللاعبين وأكثرهم شهرة في تاريخ نادينا".

وكان تشارلتون لاعب وسط موهوبا للغاية يتمتع بتسديدات قوية، وكان هدافا لكل من مان يونايتد (249 هدفا) ومنتخب إنجلترا (49 هدفا) لأكثر من 40 عاما حتى تجاوزه واين روني.

شارك تشارلتون في 758 مباراة مع مان يونايتد في الفترة بين عامي 1956 و1973، ولعب جنبا إلى جنب مع جورج بست ودينيس لو فيما أطلق عليه "الثالوث" الذي قاد مان يونايتد إلى إحراز كأس أوروبا عام 1968.

وفاز تشارلتون بثلاثة ألقاب للدوري الإنجليزي وبلقب كأس الاتحاد الإنجليزي مع مان يونايتد.

لعب تشارلتون 106 مباراة مع منتخب إنجلترا، بما فيها كل دقيقة في حملة فوز الفريق بكأس العالم 1966 والتي سجل فيها ثلاثة أهداف.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز