محمد صلاح يحرز 3 أرقام تاريخية في لقاء ليفربول وإيفرتون بالدوري الإنجليزي

المصدر: البيان

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أحرز النجم المصري في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح الهدف رقم 201 له في جميع الدوريات التي شارك بها، بعد هدفي في مرمى إيفرتون في مواجهة الفريقين الليلة ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي والتي انتهت بتفوق الريدز بنتيجة 2-0.

وهو الهدف رقم 144 للنجم المصري مع ليفربول في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، والهدف رقم 105 له على ملعب ليفربول أنفيلد ليصبح سادس اللاعبين التاريخيين الذي سجلوا على ملعب أنفيلد بالتساوي مع دالجليش وجيرارد أساطير ليفربول.

كما بات صلاح ثاني أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في مباريات ديربي ميرسيسايد، حيث وصل للهدف رقم 6 بالتساوي مع الثنائي روبي فاولر وديفوك أوريجي، وذلك خلف دانييل ستوريدج بـ9 أهداف.

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