"أنقذوا أهل غزة".. جماهير ليفربول تدعم فلسطين في لقاء إيفرتون بالدوري الإنجليزي

المصدر: البيان

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وجهت جماهير ليفربول، رسالة دعم للشعب الفلسطيني في ظل الصراع الدائر بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وذلك خلال لقاء "الريدز" ضد ضيفه إيفرتون اليوم السبت.

وحرصت جماهير نادي ليفربول الذي يضم في صفوفه النجم المصري محمد صلاح، على دعم الشعب الفلسطيني وأهل غزة من خلال رفع أعلام فلسطين في مدرجات ملعب "أنفيلد" وفقا لروسيا اليوم.

كما رفع أحد المشجعين لافتة مكتوب عليها باللغة الإنجليزية: "في سبيل الله أنقذوا غزة".

تجدر الإشارة إلى أن مواجهة ليفربول وإيفرتون تدخل في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي وانتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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