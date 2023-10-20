بسبب المنشطات..إيقاف بطل العالم مع الأرجنتين لمدة عامين

المصدر: وكالات

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أعلن مونزا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الجمعة إيقاف مهاجمه الأرجنتيني بابو جوميز لمدة عامين بسبب المنشطات.

وكان جوميز (35 عاما)، والذي انضم إلى مونزا في صفقة مجانية بعد رحيله عن إشبيلية الإسباني في نهاية سبتمبر الماضي، ضمن تشكيلة الأرجنتين التي فازت بكأس العالم العام الماضي.

وقال النادي في بيان "يعلن مونزا أن (الاتحاد الدولي لكرة القدم) الفيفا أخطر اللجنة الإسبانية لمكافحة المنشطات بالحكم الابتدائي ضد اللاعب أليخاندرو داريو جوميز".

وأضاف النادي أن اللاعب سقط في اختبار منشطات خضع له في أكتوبر 2022 عندما كان لاعبا في إشبيلية بعد ظهور مادة تيربوتالين وهي مادة تساعد في علاج أزمات الجهاز التنفسي، في عينته.

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