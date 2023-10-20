الأهلي المصري يستهل مشواره في الدوري الأفريقي بالتعادل مع سيمبا

المصدر: وكالات

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استهل الأهلي المصري مشواره في النسخة الافتتاحية للدوري الأفريقي لكرة القدم بالتعادل 2-2 مع سيمبا التنزاني في دار السلام بذهاب دور الثمانية اليوم الجمعة.

ومنح المغربي رضا سليم الأهلي التقدم في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بعد تمريرة بينية من محمود عبد المنعم (كهربا) ليسدد في الشباك.

وأدرك سيمبا التعادل في الدقيقة 53 عن طريق دينيس كيبو بعد تمريرة عرضية حولها بضربة رأس للمرمى.

وبعدها بسبع دقائق وضع ساديو كانوتيه أصحاب الأرض في المقدمة إثر تمريرة عرضية تابعها بضربة رأس في المرمى.

ونجح الأهلي في اقتناص التعادل عبر كهربا في الدقيقة 63 بعدما تابع تسديدة ردت من حارس سيمبا.

وأهدر الجنوب أفريقي بيرسي تاو فرصة خطيرة للأهلي في الدقيقة 17 من تمريرة لمحمد مجدي (قفشة) أنهاها بتسديدة بعيدة عن المرمى من مدى قريب.

وأرسل كهربا ضربة رأس متقنة إثر تمريرة عرضية من ركلة حرة من قفشة تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

وسجل سيمبا هدفين متتاليين في بداية الشوط الثاني وأنقذ الحارس محمد الشناوي فرصتين لأصحاب الأرض.

وارتطمت تسديدة قوية بعارضة مرمى الشناوي قبل النهاية بربع ساعة. ورد بيرسي تاو بتسديدة من مدى قريب مرت بجوار القائم الأيسر.

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