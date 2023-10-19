مانشستر سيتي يسعى للعودة إلى درب الانتصارات أمام برايتون الخطير السبت المقبل

المصدر: وكالات

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سبق لبيب جوارديولا أن خسر ثلاث مباريات متتالية في الدوري مرة واحدة خلال مسيرته التدريبية لكن على فريقه مانشستر سيتي أن ينتفض في مواجهة برايتون آند هوف ألبيون بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ليضمن عدم تكرار هذا السيناريو.

وخسر سيتي مباراتين أمام ولفرهامبتون وأرسنال قبل التوقف الدولي ما عرقل انطلاقته السلسة للموسم ليتراجع للمركز الثالث في الترتيب بفارق نقطتين خلف توتنهام هوتسبير وأرسنال.

ويبدو برايتون سادس الترتيب قادرا على إلحاق الهزيمة الثالثة على التوالي بسيتي.

ولم يخسر جوارديولا ثلاث مباريات على التوالي في الدوري سوى مع بايرن ميونيخ في 2015، لكن هذا السيناريو لم يكن واردا بالنسبة لسيتي قبل بضعة أسابيع.

لكن فوز برايتون المحتمل على سيتي، والذي سيرتقي الفريق الضيف على إثره إلى المركز الثالث، لن يكون مفاجئا لمن يتابع التقدم الذي أحرزه الفريق الذي يقوده المدرب روبرتو دي تسيربي.

وأرسى دي تسيربي في برايتون قواعد أسلوب لعب مشابه لسيتي الذي يعتمد على الاستحواذ على الكرة بل يقول البعض إنه طور طريقة لعب المدرب الإسباني.

وسمح له هذا الأسلوب بإنهاء الموسم الماضي في المركز السادس والمشاركة في إحدى البطولات القارية للمرة الأولى وتفوق هذا الموسم على نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد كما تعادل مع ليفربول هذا الشهر في المباراة رقم 50 التي يخوضها دي تسيربي مع الفريق.

وأمضى دي تسيربي بعض الوقت في ملعب تدريبات سيتي لدراسة أساليب جوارديولا وبعد رحيله عن شاختار دونيتسك وقبل توليه مسؤولية برايتون، خاض مناقشات مفصلة بشأن أسلوبيهما في كرة القدم.

وقبل تعادلهما 1-1 في نهاية الموسم الماضي، وصف جوارديولا نظيره في برايتون بأنه "أحد أكثر المدربين تأثيرا في آخر 25 عاما"، واصفا طريقة لعب برايتون بأنها "فريدة".

لكن سيتعين عليهما تنحية هذا الاعجاب المتبادل جانبا بعد غد السبت عندما يحاول سيتي استعادة صدارة الترتيب ولو مؤقتا انتظارا لما تسفر عنه مواجهة أرسنال، ثاني الترتيب، أمام تشيلسي.

ويحظى سيتي بدفعة كبيرة بعودة لاعب الوسط المؤثر رودري بعد إيقافه بسبب حصوله على بطاقة حمراء وسيحرص المهاجم إرلينج هالاند على هز الشباك بعد صيامه تهديفيا في آخر مباراتين بالدوري.

وكان فوز أرسنال على ضيفه سيتي قبل التوقف الدولي دفعة معنوية كبيرة بالنسبة للفريق اللندني الذي انهار تحت الضغط في سباق اللقب في الموسم الماضي.

وسيخوض أرسنال اختبارا صعبا أمام تشيلسي رغم أن فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو يقبع في المركز 11.

وقدم تشيلسي أداء طيبا لكنه لم يحقق النتائج المرجوة ويأمل أن يبني على انتصاريه المتتاليين على فولهام وبيرنلي عندما يواجه أرسنال.

وسيتعين على توتنهام، الذي تصدر المسابقة على نحو مفاجئ، الانتظار حتى يوم الاثنين المقبل لاستكمال أفضل بداياته على الاطلاق في موسم الدوري الممتاز عندما يستضيف فولهام.

وتنطلق الجولة بمواجهة ليفربول رابع الترتيب أمام إيفرتون صاحب المركز 16.

وتمكن إيفرتون من تحقيق فوز وحيد في آخر 28 مباراة أمام ليفربول في كل المسابقات لكنه في حالة جيدة نسبيا بعدما حقق فوزين في آخر ثلاث مباريات بالدوري.

وأفلت مانشستر يونايتد بأعجوبة أمام برنتفورد بفضل هدفين سجلهما سكوت مكتوميناي في الوقت المحتسب بدل الضائع ليفوز فريقه 2-1 قبل التوقف الدولي.

وخفف هذا الانتصار من الضغط الذي يتعرض له المدرب إريك تن هاج الذي ستسنح له فرصة مواصلة الصحوة عندما يواجه شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب بعد غد السبت.

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