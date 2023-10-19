يويفا يوقف مبارياته في إسرائيل إلى أجل غير مسمى

المصدر: أ ب

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، يوم الخميس، أن إسرائيل لن تستضيف أي مباريات كرة قدم للاتحاد حتى إشعار آخر.

وقال يويفا إنه أجرى "تقييما شاملا للوضع الحالي للسلامة والأمن في كامل أراضي إسرائيل" قبل أن تتخذ لجنته التنفيذية القرار.

ومن شأن القرار أن يؤثر على فريقي مكابي حيفا ومكابي تل أبيب الإسرائيليين اللذين يتنافسان في الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي على الترتيب.

وطلب يويفا من الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم ونادييه مكابي حيفا ومكابي تل أبيب اقتراح ملاعب بديلة (والتي لابد وأن تمتثل لجميع لوائح يويفا المعمول بها) خارج أراضي إسرائيل لإقامة مبارياتهم على أرضهم طالما أن هذا القرار لا يزال ساري المفعول.

تم تأجيل مباراة مكابي حيفا أمام فياريال المقررة في 26 أكتوبر إلى 6 ديسمبر، بينما ستقام مباراة مكابي تل أبيب على أرضه ضد زوريا لوهانسك والتي كان من المقرر إجراؤها في نفس اليوم في 25 نوفمبر.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أرجأ يويفا جميع المباريات المقررة إقامتها في إسرائيل لمدة أسبوعين بعد هجوم حركة حماس المفاجئ.

وشمل ذلك مباراة إسرائيل ضد سويسرا في التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا 2024 على ملعب بلومفيلد في تل أبيب.

ثم قام يويفا بتأجيل مباراة إسرائيل المؤهلة ضد كوسوفو "لأن السلطات الإسرائيلية لا تسمح حاليا لفريقها الوطني بالسفر إلى الخارج".

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