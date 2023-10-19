فيفا" يعلن بث مباريات دور الثمانية للدوري الأفريقي عبر منصته الرسمية "

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الخميس بث مباريات دور الثمانية من النسخة الأولي لبطولة الدوري الأفريقي عبر منصته الرسمية "فيفا بلاس" .

وذكر فيفا عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس أنه سيتم بدءا من يوم غد الجمعة بث جميع مباريات دور الثمانية من الدوري الأفريقي الجديد لكرة القدم مباشرة عبر منصة "فيفا بلاس".

وأضاف:" بطولة الدوري الافريقي هي مسابقة جديدة نشات شراكة بين الفيفا والاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) ، وستجمع النسخة الافتتاحية للبطولة بين ثمانية من أشهر الفرق وأكثرها نجاحاً في القارة و التي تمثل جميع المناطق الإقليمية الأفريقية الثلاث".

وأوضح:"تقام مباريات الذهاب في الأيام 20 و21 و22 من شهر أكتوبر الجاري، تليها مواجهات الإياب التي ستقام في 24 و25 من الشهر نفسه، حيث ستكون مباريات دور الثمانية من الدوري الأفريقي لكرة القدم متاحة للمشاهدة مباشرة عبر منصة "فيفا بلاس" في جميع أنحاء العالم باستثناء جنوب أفريقيا والمملكة المتحدة وتنزانيا".

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