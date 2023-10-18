رفع رصيد أهدافه الدولية إلى 106.. ميسي يهدد عرش رونالدو والإيراني علي دائي

المصدر: البيان

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رفع ليونيل ميسي رصيد أهدافه الدولية إلى 106 أهداف ليقترب من وصافة قائمة أفضل الهدافين الدوليين، وذلك بعدما سجل هدفي فوز الأرجنتين على بيرو (2-0) الأربعاء في تصفيات مونديال 2026.

وافتتح ابن الـ36 عاما التسجيل بعد نحو نصف ساعة بتسديدة جميلة وذكية، ثم أضاف الثاني من داخل المنطقة بعد عشر دقائق إثر عمل جيد من لاعب الوسط إنسو فرنانديس، ليمنح منتخب بلاده فوزا ثمينا على بيرو.

ورفع ميسي، أفضل لاعب في العالم سبع مرات، رصيده الدولي مع منتخب الأرجنتين إلى 106 أهداف في 178 مباراة، وفقاً لروسيا اليوم ليحتل المركز الثالث في قائمة أفضل الهدافين الدوليين، وبات على بعد ثلاثة أهداف فقط من الإيراني المعتزل علي دائي صاحب مركز الوصافة.

ويغرد البرتغالي كريستيانو رونالدو منفردا في صدارة القائمة برصيد 127 هدفا.

ويحلق منتخب الأرجنتين في صدارة ترتيب المجموعة الموحدة لتصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، مع 12 نقطة، مقابل 7 للأوروغواي التي أصبحت ثانية بفارق الأهداف عن البرازيل وفنزويلا.

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