برصيد 31 هدفاً.. ميسي يتصدر قائمة هدافي تصفيات أمريكا الجنوبية عبر التاريخ

المصدر: البيان

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تصدر الأسطورة الأرجنتيني ليو ميسي قائمة هدافي تصفيات أمريكا الجنوبية عبر التاريخ، ليواصل تحقيق الأرقام القياسية بعد أن قاد منتخب بلاده للفوز على بيرو، بهدفين دون رد.

وسجل ميسي هدفي الفوز على بيرو فجر اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

وأشار موقع "كورة"، وفقا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، إلى أن ميسي لم يتصدر فقط قائمة هدافي تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026 إلى جانب الأوروغواياني نيكولاس دي لا كروز، بل أصبح الهداف التاريخي للتصفيات بشكل عام برصيد 31 هدفا.

وأضافت الصحيفة أنه حتى قبل مباراة الأربعاء، ميسي شارك الأوروغوياني لويس سواريز، لاعب برشلونة السابق، صدارة هدافي التصفيات القارية برصيد 29 هدفا لكل منهما، قبل أن يسجل ميسي هدفي اليوم.

قائمة هدافي تصفيات أمريكا الجنوبية عبر التاريخ:

1- ليو ميسي (الأرجنتين - 31 هدفا).

2- لويس سواريز (أوروجواي - 29 هدفا).

3- مارسيلو مورينو مارتينز (بوليفيا - 22 هدفا).

4- أليكسيس سانشيز (تشيلي - 20 هدفا).

5- هيرنان كريسبو (الأرجنتين - 19 هدفا).

6- إدينسون كافاني (أوروجواي - 18 هدفا).

ويأمل ميسي في اقتناص صدارة الهدافين التاريخيين للمنتخبات من الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو ( 127 هدفا).

ويأتي ميسي البالغ 36 عاما خلف رونالدو البالغ 38 عاما في ترتيب هدافي المنتخبات بفارق 21 هدفا.

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