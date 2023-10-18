فيفا يعلن بدء المرحلة الثانية من عملية بيع تذاكر مونديال الأندية 2023 في السعودية

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الأربعاء انطلاق المرحلة الثانية من عملية بيع تذاكر النسخة العشرين من بطولة كأس العالم للأندية، التي ستحتضنها السعودية في ديسمبر المقبل.

وتستضيف السعودية منافسات مونديال الأندية 2023 في الفترة ما بين 12 و22 ديسمبر بمشاركة سبعة فرق ستنافس على اللقب في مدينة جدة.

وأوضح فيفا عبر موقعه على الإنترنت أن التذاكر الفردية للمباريات ستكون متاحة لكل المباريات في المرحلة الثانية من عملية بيع التذاكر.

وأضاف أن تذاكر ذوي الإعاقة - لمستخدمي الكراسي المتحركة، وتذاكر الوصول السهل، متاحة عند الطلب.

وتعد هذه المرحلة هي الثانية من ثلاث مراحل لعملية بيع تذاكر كأس العالم للأندية، حيث سيتم طرح المزيد من التذاكر في المرحلة الثالثة خلال نوفمبر المقبل.

وأشار فيفا إلى أنه سيتم إطلاق منصة إعادة بيع رسمية قبل بداية البطولة، وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حينها.

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