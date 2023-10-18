بتهمة الدفاع عن الإرهاب .. نيس يوقف الجزائري عطال بعد مساندة غزة

المصدر: أ ف ب

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أوقف نادي نيس الفرنسي لاعبه الجزائري يوسف عطال "حتى إشعار آخر" على خلفية مقطع فيديو نشره على حسابه الخاص في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تحقيق قضائي أولي بتهمة "الدفاع عن الارهاب" و"معاداة السامية" في ظل التصعيد بين اسرائيل وحركة حماس.

ورغم انّ الدولي الجزائري سارع الى حذف المنشور والاعتذار، أوضح النادي في بيان صحافي أنه اختار معاقبته قبل تلك التي قد تصدر من قبل السلطات الرياضية أو القضائية "نظراً لطبيعة المنشور وخطورته".

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