لاعب منتخب إيطاليا السابق ديل بييرو: الإمارات تعزز ارتباط المنطقة بالكرة الايطالية

المصدر: وام

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أكد لاعب منتخب إيطاليا السابق أليساندرو ديل ببيرو، أن الإمارات تقدم دائماً مبادرات جديدة لتطور كرة القدم والشغف بالرياضة، وأنه يلاحظ ذلك في كل مرة يزورها.

وقال في تصريح لـ"وام" إن افتتاح أول مكتب لرابطة الدوري الإيطالي في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا في أبوظبي، أمر مهم للغاية فيما يتعلق بتعميق وتعزيز الارتباط بالدوري الإيطالي، الموجود منذ القدم في الإمارات.

وأوضح: "المهم أن نعمق فهمنا لثقافة المجتمع الإماراتي، وهذا سيمكننا من زيادة التواصل والارتباط مع الأندية والجماهير والشركات، ما يحقق الكثير من الفوائد للدوري الإيطالي".

وأوضح ديل بييرو أن هناك الكثير من الأمور التي يمكن تحقيقها من خلال وجود مكتب رابطة الدوري الإيطالي في أبوظبي، وزيادة مستوى الاحترافية في العمل، وأن هذه الخطوة تمثل إضافة جيدة للدوري الإيطالي من جميع الجوانب.

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