تعيين سونغ كاي رئيسا للاتحاد الصيني لكرة القدم

المصدر: شينخوا

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قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الاثنين إن سونغ كاي عين رئيسا جديدا للاتحاد الصيني لكرة القدم.

وأضافت الوكالة الرسمية أن سون وين ويوان يونغشينغ ويانغ شو وشو جيرين عينوا نوابا للرئيس الجديد لاتحاد اللعبة الشعبية في البلاد.

ويعمل سونغ البالغ من العمر 58 عاما، رئيس إدارة الرياضة في مقاطعة لياونينغ بشمال شرقي الصين، نائبا لرئيس المجموعة التحضيرية لانتخابات الاتحاد الصيني لكرة القدم منذ يونيو.

وقال سونغ "سنبذل قصارى جهدنا لبناء اتحاد أكثر اتحادًا وأكثر جدية وأكثر انفتاحًا وأكثر شفافية وأكثر شجاعة في المستقبل".

وتم انتخاب سون وين ويوان يونغ تشينغ ويانغ شو وشو جيريين نوابا لرئيس الاتحاد الصيني لكرة القدم، وكانت أسطورة كرة القدم الصينية للسيدات سون هي نائب الرئيس الوحيد الذي بقي في منصبها منذ مؤتمر العضوية الحادية عشرة.

ويتمتع يوان البالغ من العمر 50 عاما، والذي تم تعيينه أيضا أمينا عاما للاتحاد الصيني لكرة السلة، بخبرة سابقة في العمل في الاتحاد الصيني لكرة السلة. ويتولى يانغ، وهو أيضا رئيس الاتحاد الصيني للكرة اللينة، مهمة الإشراف على بطولات الدوري الصينية للمحترفين في المستقبل.

بالإضافة إلى الرئيس ونواب الرئيس، تضم اللجنة التنفيذية الجديدة المكونة من 20 عضواً ، نجمة كرة القدم للسيدات وانغ شوانغ، وكابتن فريق كرة القدم للرجال السابق تشنغ تشي، وممثلين عن أندية الدوري الصيني الممتاز (CSL)، والمدارس، وكرة القدم المحلية. الاتحادات والقطاعات الأخرى المتعلقة بكرة القدم.

وفي وقت سابق من هذا العام، خضع دو تشاوكاي، النائب السابق لرئيس الإدارة العامة للرياضة في الصين، ورئيس الاتحاد الصيني لكرة القدم السابق تشن شيويوان، بالإضافة إلى العديد من كبار مسؤولي كرة القدم الصينيين الآخرين، للتحقيق بتهمة تلقي رشاوى.

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