قائد للمنتخب الألماني المتوج بلقب كأس العالم 2014 فيليب لام : فيفا أهمل الجانب البيئي في اختياره بشأن استضافة مونديال 2030

المصدر: د ن أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال فيليب لام الذي كان قائدا للمنتخب الألماني المتوج بلقب كأس العالم 2014 لكرة القدم، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أهمل الجانب البيئي في قرار منح حق استضافة مونديال 2030 لست دول في ثلاث قارات.

وأعلن فيفا مؤخرا أن كأس العالم 2030 ستقام في إسبانيا والبرتغال والمغرب مع إقامة مباراة واحدة في كل من دول أوروجواي والأرجنتين وباراجواي، الواقعة في قارة أمريكا الجنوبية، وذلك انتظارا للموافقة خلال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي (كونجرس الفيفا).

ويأتي قرار إقامة ثلاث مباريات في الدول الثلاث بأمريكا الجنوبية ضمن الاحتفالات بالمئوية حيث أقيمت النسخة الأولى من بطولة كأس العالم عام 1930 في أوروجواي.

وقال فيليب لام في تصريحات لصحف مجموعة "ميونخر ميركور/تي.زد" الإعلامية اليوم السبت، إنه سيكون على الفرق والمشجعين السفر لمسافات هائلة من أجل حضور تلك المباريات، وهو ما يجد صعوبة في فهمه، رغم أنه يؤيد فكرة إشراك أوروجواي نظرا للاحتفال بالمئوية.

وأضاف فيليب لام، مدير بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) المقررة في ألمانيا :"نحن نحاول استضافة النسخة الأكثر خضرة من البطولة الأوروبية، بينما يتجاهل فيفا هذا الجانب."

وأضاف لام أنه سيجرى تقليل السفر خلال يورو 2024، وأنه لن يستخدم طائرة مروحية (هليكوبتر) لمشاهدة جميع المنتخبات وزيارة جميع الاستادات العشرة، مثلما فعل فرانز بيكنباور الذي كان رئيسا للجنة المنظمة لكأس العالم 2006 في ألمانيا.

وقال فيليب لام :"لم يعد من المناسب في وقتنا الحالي أن تسافر بمروحية في مختلف أنحاء الدولة. وبغض النظر عن ذلك، أنا لست من محبي رحلات الطائرات المروحية."

وأضاف لام أن انتشار نسخة 2030 من كأس العالم سيجعله أيضا يفتقد "فكرة الاحتفال بكرة القدم. حيث أننا نحتشد معا ونرى بعضنا البعض ونستعرض رغبتنا في التعايش مع بعضنا البعض"، مشيرا إلى أن ذلك لن يكون حاضرا وفقا لخطط الفيفا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز