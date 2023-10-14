غاريث ساوثغيت مدرّب منتخب إنجلترا ينتقد صيحات الاستهجان ضد هندرسون

المصدر: أ ف ب

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انتقد غاريث ساوثغيت مدرّب منتخب إنجلترا في كرة القدم جماهير بلاده التي أطلقت صيحات الاستهجان في وجه لاعب الوسط المنتقل إلى السعودية جوردان هندرسون، خلال الفوز الودي على أستراليا 1-0 الجمعة في لندن.

وعبّر ساوثغيت عن غضبه من الاساءة التي تعرّض لها قائد المنتخب الإنجليزي بدلاً من هاري كاين الذي خلد إلى الراحة، بعد خروجه في الشوط الثاني من المباراة التي تابعها نحو ثمانين ألف متفرّج في ملعب ويمبلي.

وأشرك ساوثغيت تشكيلة رديفة مفضلا إراحة أغلب عناصره الأساسية كونه تنتظره قمة ساخنة أمام ضيفه الإيطالي، بطل القارة العجوز، الثلاثاء المقبل على ملعب ويمبلي في تصفيات كأس أوروبا 2024 حيث يمني منتخب "الأسود الثلاثة" النفس بحسم بطاقة التأهل الى النهائيات.

قال مدرّب إنجلترا "لا أفهم ذلك حقاً. لقد خاض 79 مباراة دولية مع إنجلترا، التزامه وما قدّمه لإنجلترا استثنائيان".

تابع "دوره في هذه المجموعة مهم للغاية. هو نموذج رائع في احترافه".

أردف "أعرف سبب الصيحات، لكن هذا الأمر يتحدى المنطق. أنا معجب بشكل لا يُصدّق بالأخلاق التي لا تشوبها شائبة لكل الأشخاص في هذا البلد".

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