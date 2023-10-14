تصفيات يورو 2024 تتأهب لمرحلة الحسابات المعقدة مع بداية الجولة الثامنة

المصدر: د ب أ

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مع وصول التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2024) لكرة القدم إلى جولتها الثامنة غدا الأحد، تتأهب هذه التصفيات لمرحلة الحسابات المعقدة على حسم بطاقات التأهل المباشرة وكذلك المشاركة في الملحق الفاصل للتصفيات من خلال النتائج التي تشهدها الجولات الثلاث المتبقية بالتصفيات.

وتنطلق الجولة الثامنة من التصفيات غدا الأحد وتمتد عبر ثلاثة أيام فيما تتبعها الجولتان التاسعة والعاشرة من التصفيات في الفترة من 16 إلى 21 نوفمبر المقبل مع ختام التصفيات المنتظمة لحسم بطاقات التأهل المباشرة إلى النهائيات وتتبقى فعاليات الدور الفاصل، والتي تقام في مارس من العام المقبل.

وحتى ختام مباريات الجولة السادسة من التصفيات، كان المنتخب الألماني هو الوحيد الذي حسم مشاركته في النهائيات بصفته ممثل البلد المضيف، ولكن الجولة السابعة من التصفيات حسمت مساء أمس الجمعة أولثلاث بطاقات تأهل عبر التصفيات وكانت من نصيب منتخبات فرنسا وبلجيكا والبرتغال.

وطبقا لإحصائيات الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) يستطيع أكثر من فريق حسم بطاقات التأهل المباشر إلى النهائيات من خلال مباريات الجولة الثامنة بالتصفيات على مدار الأيام الثلاثة المقبلة.

وبخلاف المنتخبات المتأهلة رسميا للنهائيات حتى الآن، ضمنت منتخبات البوسنة والهرسك وجورجيا وكرواتيا واليونان وإيطاليا وكازاخستان وهولندا وإسبانيا وتركيا وصربيا وإسرائيل واسكتلندا التأهل للدور الفاصل على الأقل، ما يعني أنها تستطيع التأهل المباشر من خلال الجولات الثلاث المتبقة بالتصفيات أو عن طريق الملحق الفاصل في مارس 2024.

وفي المقابل، خرجت منتخبات أندورا وبيلاروس وقبرص واستونيا وجزر فارو وجبل طارق ولاتفيا وليشتنشتاين ومالطة وأيرلندا وسان مارينو من سباق التأهل المباشر للنهائيات.

ومع بداية الجولة الثامنة في التصفيات غدا الأحد، يبدو الوضع في المجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى:

يحل المنتخب الإسباني (12 نقطة) ضيفا على نظيره النرويجي (عشر نقاط)، ويلتقي المنتخب الجورجي (أربع نقاط) نظيره القبرصي (دون نقاط) غدا، فيما يحصل المنتخب الاسكتلندي (15 نقطة) على راحة في هذه الجولة.

ويتأهل المنتخب الاسكتلندي إلى النهائيات مباشرة إذا لم يفز المنتخب النرويجي على نظيره الإسباني، فيما يحتاج المنتخب الإسباني للفوز بأي نتيجة غدا للتأهل عبر هذه الجولة.

ويحتاج المنتخب النرويجي للفوز غداً ليحافظ على الاستمرار في دائرة المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل المباشر من هذه المجموعة، فيما يحتاج المنتخب الجورجي للفوز على نظيره القبرصي للبقاء في دائرة المنافسة على التأهل المباشر بشرط انتهاء المباراة بين النرويج وإسبانيا بالتعادل.

المجموعة الثانية:

يحل المنتخب الهولندي (تسع نقاط) ضيفا على نظيره اليوناني (12 نقطة) ويلتقي منتخب جبل طارق (دون نقاط) نظيره الأيرلندي (ثلاث نقاط) بعد غد الاثنين، فيما يحصل المنتخب الفرنسي، المتأهل بالفعل ومتصدر المجموعة، على راحة في هذه الجولة.

ومع خسارته ذهابا أمام المنتخب الهولندي بثلاثية نظيفة، يحتاج المنتخب اليوناني للفوز بأربعة أهداف أو أكثر لحسم التأهل المباشر إلى النهائيات، فيما يستطيع المنتخب الهولندي الحفاظ على استمراره في السباق على بطاقة التأهل الثانية من هذه المجموعة مع المنتخب اليوناني حال فاز أو تعادل أو خسر بنتيجة يكون فيها الفارق أقل من 3 أهداف، وفي حال خسر الفريق أمام نظيره اليوناني بأربعة أهداف أو أكثر، سيقتصر أمله في التأهل على الملحق الفاصل.

المجموعة الرابعة:

يلتقي منتخب تركيا المتصدر (13 نقطة) نظيره اللاتفي (ثلاث نقاط) ويحل المنتخب الكرواتي (عشر نقاط) ضيفا على نظيره الويلزي (سبع نقاط) غدا الأحد فيما يحصل منتخب أرمينيا (سبع نقاط) على راحة في هذه الجولة.

ويستطيع المنتخب التركي التأهل المباشر غدا إلى النهائيات حال فوزه على المنتخب اللاتفي وعدم فوز ويلز على كرواتيا، كما يمكنه التأهل حال التعادل مع لاتفيا وخسارة ويلز أمام كرواتيا.

ويخرج المنتخب الويلزي من دائرة المنافسة على بطاقات التأهل المباشر، إذا خسر غدا ولم يخسر المنتخب التركي مباراته.

المجموعة الخامسة:

يلتقي منتخب بولندا (تسع نقاط) مع مولدوفا (ثماني نقاط) ويحل منتخب جزر فارو (نقطة واحدة) ضيفاً على نظيره التشيكي (8 نقاط) غدا الأحد، فيما يحصل المنتخب الألباني المتصدر (13 نقطة) على راحة في هذه الجولة.

ويمكن للمنتخب الألباني التأهل المباشر للنهائيات غدا مستفيدا من نتيجة المباراتين، حال تعادل بولندا مع مولدوفا وعدم فوز التشيك على جزر فارو.



المجموعة السادسة:

يواجه المنتخب البلجيكي المتأهل (16 نقطة) نظيره السويدي (ست نقاط) ويحل المنتخب النمساوي (13 نقطة) ضيفا على أذربيجان (أربع نقاط) بعد غد الاثنين، فيما يحصل منتخب استونيا (نقطة واحدة) على راحة في هذه الجولة.

ويمكن للمنتخب النمساوي التأهل المباشر للنهائيات عبر هذه الجولة إذا فاز على منتخب أذربيجان أو إذا تعادل أو خسر بفارق أقل من ثلاثة أهداف بشرط عدم فوز السويد على بلجيكا.

ويحتاج منتخب السويد من أجل الاستمرار في دائرة المنافسة على بطاقة التأهل المباشر الثانية من هذه المجموعة إلى الفوز على بلجيكا وعدم فوز النمسا على أذربيجان، فيما يحتاج منتخب أذربيجان للفوز بفارق ثلاثة أهداف على الأقل ليظل في دائرة المنافسة على بطاقة التأهل المباشر.

المجموعة التاسعة:

يلتقي منتخب سويسرا المتصدر (14 نقطة) نظيره البيلاروسي (خمس نقاط) ويحل منتخب أندورا (نقطتان) ضيفا على نظيره الروماني (13 نقطة) غدا الأحد، وتأجلت مباراة منتخب كوسوفو مع نظيره الإسرائيلي في هذه الجولة.

وسيخرج المنتخب البيلاروسي من سباق التأهل المباشر حال خسر أمام نظيره السويسري، الذي لن يستطيع حسم التأهل بشكل نهائي حتى في حالة فوزه غدا نظرا لتأجيل مباراتين في المجموعة بين المنتخب الإسرائيلي ومنتخبي سويسرا وكوسوفو.



المجموعة العاشرة:

يحل المنتخب البرتغالي المتأهل رسميا (21 نقطة) ضيفا على نظيره البوسني (تسع نقاط) كما يحل المنتخب السلوفاكي (13 نقطة) ضيفا على لوكسمبورج (11 نقطة) وتلتقي أيسلندا (سبع نقاط) مع ليشتنشتاين (بدون نقاط) بعد غد الاثنين.

وبغض النظر عن نتيجة مباراة منتخبي سلوفاكيا ولوكسمبورج، سيظل الفريقان في دائرة المنافسة على بطاقة التأهل المباشر الثانية من هذه المجموعة حتى الجولة التالية، فيما سيخرج المنتخب البوسني من دائرة المنافسة على التأهل المباشر إذا خسر أمام نظيره البرتغالي وفاز المنتخب السلوفاكي بعد غد، ليقتصر أمل المنتخب البوسني على الملحق الفاصل.

كما سيخرج المنتخب الأيسلندي من دائرة المنافسة على بطاقة التأهل المباشر الثانية من هذه المجموعة حال خسر أمام ليشتنشتاين أو إذا تعادلت أيسلندا أو إذا حققت أي منتخبات لوكسمبورج وسلوفاكيا والبوسنة الفوز.

وتتضح حسابات المجموعات الثالثة والسابعة والثامنة، التي تخوض الجولة الثامنة يوم الثلاثاء المقبل، بناء على النتائج التي ستشهدها مباريات هذه المجموعات في الجولة السابعة، التي تقام اليوم السبت.

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