فرنسا والبرتغال وبلجيكا تتأهل إلى نهائيات بطولة أوروبا 2024

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

جاءت فرنسا على رأس ثلاثة منتخبات ضمنت التأهل لنهائيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 بعدما سجل كيليان مبابي هدفين في الفوز 2-1 على هولندا الجمعة.

وإلى جانب فرنسا، وصيفة بطل العالم التي حققت العلامة الكاملة في المجموعة الثانية، تأهلت البرتغال وبلجيكا إلى نهائيات البطولة التي تقام في ألمانيا بين 14 يونيو و14 يوليو تموز المقبلين.

وحققت البرتغال العلامة الكاملة في المجموعة العاشرة بتغلبها 3-2 على سلوفاكيا بينما تأهلت بلجيكا عن المجموعة السادسة بفوزها 3-2 على النمسا.

ولم تغب فرنسا عن نهائيات البطولة منذ 1988.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز