مسؤولة باللجنة الأولمبية: انتخابات المجلس الأولمبي الآسيوي باطلة

ت + ت - الحجم الطبيعي



قالت رئيسة لجنة القيم والامتثال في اللجنة الأولمبية الدولية إنه يجب الحكم ببطلان انتخابات رئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي بعد تدخل الرئيس السابق للجنة وهو الشيخ أحمد الفهد الصباح فيها.

وفي تقرير للمجلس الأولمبي الآسيوي اطلعت عليه رويترز اليوم الجمعة، قالت باكيريتي جيرارد زابيلي إن التصويت الذي أجري في الثامن من يوليو الماضي والذي تم فيه تعيين شقيق الشيخ أحمد وهو الشيخ طلال فهد الأحمد الصباح رئيسا للمجلس الأولمبي، يجب أن يُلغى.

وقالت إن المجلس الأولمبي الآسيوي يجب أن "يعلن أن الانتخابات التي أجريت في 8 يوليو 2023 باطلة، وان يراجع ميثاق عمل المجلس الأولمبي الآسيوي، على وجه الخصوص لجعله متوافقا... فيما يخص العملية الانتخابية والشفافية والضوابط والتوازنات".

كما طلبت جيرارد زابيلي من المجلس الأولمبي الآسيوي عقد جمعية عمومية للموافقة على ميثاق العمل الجديد (دستور المؤسسة) وتنظيم انتخابات جديدة.

وفي رسالة مصاحبة إلى القائم بأعمال رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي راندير سينغ، قالت جيرارد زابيلي إن الشيخ طلال لم يستوف معايير الانتخابات.

وقالت "تبين من مراجعة العملية الانتخابية للمجلس الأولمبي الآسيوي أن الشيخ طلال فهد الأحمد الصباح لم يستوف شروط الأهلية التي حددها دستور المجلس الآسيوي.





تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز