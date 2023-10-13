دبي تجمع نجوم العالم في «دوري الأساطير» 18 نوفمبر

المصدر: (دبي - عدنان الغربي)

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تجمع دبي نجوم كرة القدم العالمية في «دوري الأساطير لكرة القدم»؛ الأول من نوعه في العالم، الذي يقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي 18 نوفمبر المقبل، باستاد آل مكتوم في نادي النصر.

ويتقدم نجوم مانشستر يونايتد السابقون قائمة الأساطير، وهم: رايان غيغز، وديميتار برباتوف، وأنتونيو فانلسيا، وويس براون، ومايكل سلفستر، وخوان سباستيان فيرون، وسيظهرون ضمن فريق ستيل ريد ديفليز، فيما يضم فريق العالم نجوماً آخرين من العيار الثقيل، مثل ريفالدو، وروبرتو كارلوس وروبير بيريز وكلارنس سيدورف، وديديه دروغبا.

ويقام«دوري الأساطير لكرة القدم» من 6 فرق، وبمشاركة 11 لاعباً من كل فريق، وبزمن 90 دقيقة للمباراة، بابتكار فريد من نوعه، حيث سيقوم اللاعبون الدوليون والنجوم المشاهير في غير كرة القدم، بالمشاركة في ركلات الترجيح في نهاية المباراة، لإضفاء لمسة إثارة وجمالية للمباريات، تزيد من استمتاع الجمهور.

6 محطات

وتقام مباريات الدوري في 6 محطات مختلفة عبر العالم حيث تستضيف دبي المباراة الافتتاحية ومباراتي نصف النهائي والنهائي، فيما ستقام المباراة الثانية في الهند يناير المقبل، تليها المباريات الأخرى في قطر والمملكة المتحدة، وفرنسا، ثم تعود إلى دبي مرة أخرى، لخوض المباراة النهائية.

وتم طرح تذاكر مباراة دبي للبيع على موقع بلاتينيوم، وعلى موقع كيو تيكت، وستخصص 20 % من إيرادات مبيعات التذاكر لدعم مؤسسة الجليلة للأعمال الخيرية.

فعاليات

وأعلنت اللجنة المنظمة عن برنامج الفعاليات الترفيهية المصاحبة للبطولة، والتي ستجتذب أكبر عدد من الشباب من جميع الجنسيات، حيث سيتم إقامة حفل افتتاح كبير قبل انطلاق المباراة، يتضمن استعراض نجوم الموسيقى العالميين، كما ستكون هناك فعاليات مفاجئة ورائعة، مع جوائز مثيرة للجمهور، وقمصان موقعة من النجوم العالميين، ستوزع على الجمهور خلال فترة الاستراحة بين الشوطين.

وقال محمد موسى، الشريك الإداري لشركة «إيه آي جي فابريكاتيورز دبي»، المنظمة للبطولة إلى جانب شركة «27 رياضة»، ومجموعة «آر إم سي الدولية للتعدين والوسائط المتعددة»: سيغمر نجوم كرة القدم العالميون استاد آل مكتوم بالحماس والإثارة يوم 18 نوفمبر، وسيحظى الجمهور بمتابعة أساطير كرة القدم الذين أمتعونا في أكبر البطولات العالمية، ليجتمعوا سوياً في هذا الحدث الفريد، الذي يهدف إلى منح الفرصة لأجيالنا القادمة لمشاهدة أساطيرنا المشهورين، ويستمتعوا بمشاهدة مهارات أفضل اللاعبين، ومع هذا العدد من النجوم، لم نحلم بأن تكون بداية مشروع أحلامنا أفضل من ذلك، نشعر بالفخر لوجود هذه المجموعة القوية في المباراة الافتتاحية.

وأضاف: يملك اللاعبون المشاركون في البطولة مجتمعين، أكثر من 60 مليون متابع على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن المؤكد أن الجميع يعلم قيمة هذه الأرقام، وما تمثله من انتشار على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، ونسعى إلى تنظيم بطولة كروية غير مسبوقة، تمثل جسراً يربط بين أمجاد الماضي وطاقة المستقبل النابضة بالحياة، من خلال تعزيز مجتمع شامل ومتحمّس.

وأكدت اللجنة المنظمة على سعيها إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالبيئة، وتحقيق الاستدامة، من خلال تنظيم هذا الحدث الدولي، وقال سانجاي بيكتور رئيس مجلس الإدارة والمؤسس المشارك لشركة 27 رياضة: «نسعى لإطلاق حدث مستدام بيئياً، وتشجيع الجميع، سواء الجمهور أو اللاعبين والمنظمين، على تبني ممارسات صديقة للبيئة، لذلك نعمل على مستويات مختلفة، لتحقيق أهداف الاستدامة لدينا، حيث سنحفز الجمهور على استخدام وسائل النقل العام والدراجات الهوائية، أو حتى المشي للوصول إلى الملعب، وسنشجعهم على الحد من النفايات، والحفاظ على المياه من خلال تقليل الفاقد، كما سنحرص على أن يقدم الموردون والبائعون الذين يشاركون، التزامنا بالاستدامة، منتجات ومواد تعبئة صديقة للبيئة، ونحن أيضاً نستخدم المواد الصديقة للبيئة، والورق المعاد تدويره في العروض الترويجية.

وقال مانيك بابر الرئيس التنفيذي لمجموعة «آر إم سي الدولية للتعدين»: «سيحظى الجميع بأمسية رائعة وممتعة في عالم كرة القدم، من خلال حفل الافتتاح المذهل، ومباراة كرة القدم الدولية المذهلة، بالإضافة إلى الجوائز الثمينة التي سيفوز بها الجمهور».

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