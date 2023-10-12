رابطة الدوري الإنجليزي تتضامن مع ضحايا الحرب الفلسطينيين والإسرائيليين

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أعربت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم عن حزنها وتعازيها لضحايا الحرب الدائرة بين فلسطين وإسرائيل، مؤكدة تضامنها مع عائلات الضحايا ومجتمعاتهم.

وقال بيان للرابطة: «الدوري الإنجليزي الممتاز يشعر بصدمة وحزن بالغ بسبب التصاعد الكارثي للأزمة في إسرائيل وغزة، ويدين بشدة الأعمال الوحشية والوحشية ضد المدنيين الأبرياء».

وأضاف البيان: «نأمل في السلام، وتعازينا القلبية مع الضحايا وعائلاتهم والمجتمعات المتأثرة».

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي ارتداء شارات سوداء على القمصان احتراماً لكافة الضحايا قائلة في بيانها: «كمظهر احترام لجميع المتأثرين، سيرتدي لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز والمدراء وحكام المباريات شرائط سوداء وسيقفون دقيقة حداد في المباريات التي ستجري من 21 إلى 23 أكتوبر الجاري».

وأضاف البيان: «سيقدم الدوري أيضًا تبرعًا للصليب الأحمر البريطاني لدعم جهود المساعدة التي تساعد أولئك الذين في حاجة عاجلة».

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