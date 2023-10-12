رابطة الدوري الإنجليزي تتضامن مع ضحايا الحرب الفلسطينيين والإسرائيليين
أعربت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم عن حزنها وتعازيها لضحايا الحرب الدائرة بين فلسطين وإسرائيل، مؤكدة تضامنها مع عائلات الضحايا ومجتمعاتهم.
وقال بيان للرابطة: «الدوري الإنجليزي الممتاز يشعر بصدمة وحزن بالغ بسبب التصاعد الكارثي للأزمة في إسرائيل وغزة، ويدين بشدة الأعمال الوحشية والوحشية ضد المدنيين الأبرياء».
وأضاف البيان: «نأمل في السلام، وتعازينا القلبية مع الضحايا وعائلاتهم والمجتمعات المتأثرة».
وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي ارتداء شارات سوداء على القمصان احتراماً لكافة الضحايا قائلة في بيانها: «كمظهر احترام لجميع المتأثرين، سيرتدي لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز والمدراء وحكام المباريات شرائط سوداء وسيقفون دقيقة حداد في المباريات التي ستجري من 21 إلى 23 أكتوبر الجاري».
وأضاف البيان: «سيقدم الدوري أيضًا تبرعًا للصليب الأحمر البريطاني لدعم جهود المساعدة التي تساعد أولئك الذين في حاجة عاجلة».